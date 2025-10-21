2025 m. „Opel Frontera“ testas: pagaliau alternatyva pigiems „Dacia“ ir kuo jiems neprilygsta

Tad matant šio 4,4 m ilgio automobilio kainą, atrodo, kad pagaliau tai yra reali alternatyva populiariausiems ne tik šio segmento, bet ir apskritai vienoms perkamiausių Senojo žemyno mašinoms – „Dacia“ automobiliams.
Ir man seniai buvo keista, kad nei vienas kitas gamintojas iki šiol nesiūlė nieko panašaus – pigaus, bet praktiško ir šiuolaikinio automobilio. Tačiau į Europą plūstelėjus įperkamoms (nors vis dar nepasitikėjimą keliančioms ir tai bene vienintelė likusi priežastis) mašinoms iš Kinijos, Europos gamintojams neliko nieko kito, kaip tik imtis skubių veiksmų – vartotojams tai tik į naudą.
Palyginti su populiariuoju rumunišku SUV „Dacia Duster“ („Dacia“ markė priklauso prancūzų „Renault“ koncernui, o apie naujausią modelį daugiau sužinosite žemiau), „Opel Frontera“ yra panašaus dydžio ir turi panašaus dydžio bagažinę.
Tik štai „Duster“ negali būti septynvietis (tiek vietų siūlo kitas pigus „Dacia Jogger“, kurio apžvalgą rasite žemiau), o tiek sėdynių gali turėti „Frontera“.
Išties, kalbant apie pastarojo saloną, tai savo erdve jis maloniai nustebino (bandžiau penkių vietų versiją). Tačiau visgi jei dar galiu suprasti kaip įmanoma bagažinėje sumontuoti trečią sėdynių eilę, fantazijos nebeužteko įsivaizduoti kaip ten įsitaisys suaugę žmonės. Laikas parodys, tačiau bent jau kol kas tai labiau atrodo kaip rinkodaros varnelė.
O kalbant apie salono apdailą, tai net ir minkštu plastiku nedžiuginantis „Dacia“ atrodo kaip klase aukštesnis automobilis – visgi, ne pirmą dešimtmetį gaminami modeliai patobulinti tiek, kad juose pagaliau gali jaustis kaip įprastoje lengvojoje mašinoje. O štai pigus ir atsainiai pritvirtintas „Opel Frontera“ salono apdailos plastikas labiau primena komercinio segmento atstovus.
Bet sėdynės minkštos ir patogios, vairas dailus, nors ir neinformatyvus, iš bendraplatformių „Peugeot“ ir „Citroën“ (modelis surenkamas Slovakijoje kartu su tos pačios platformos „Citroën C3 Aircross“) žinomas prietaisų skydelis ir multimedijos ekranas. Be to, net ir pigiausios versijos komplektuojamos išskirtinai tik su automatinėmis transmisijomis.
Tačiau, palyginti su „Dacia Duster“, yra ir daugiau kompromisų. Pirmiausiai – tai tik priekinių ratų pavara. Prieš beveik 40 metų debiutavęs pirmos kartos „Frontera“ (licencinis „Isuzu“ rėminės konstrukcijos visureigis) buvo praktiškas ir nebrangus SUV važiuoti ten, kur nėra asfalto. Šiandien šio tipo automobilių poreikis gerokai sumažėjęs, bet visgi „Duster“ galimas ir su visais varančiaisiais ratais.
O dar rumuniškas automobilis galimas su efektyvia hibridine pavara, leidžiančia sutaupyti degalų – „Opel Frontera“ turi tik elektrifikuotą dalinę hibridinę sistemą, kuri nedaug sumažina degalų sąnaudas – daugiausiai čia darbuojasi trijų cilindrų 1,2 l 110 arba 146 AG pasiekiantis benzininis motoras (vaizdo medžiagoje nurodyta variklių be elektros motoro galia).
Tačiau „Opel Frontera“ galimas ir kaip elektromobilis su 44 kWh talpos akumuliatoriumi, kuris leidžia viena įkrova nuvažiuoti iki 303 kilometrų – įvertinant, kad net elektrinė versija kainuoja vos nuo 25 550 eurų, tai taip pat įdomus ir patrauklus pasiūlymas.
Apskritai kalbant, nors didelių lūkesčių neturėjau, bet „Opel Frontera“ patiko – pigus, erdvus ir komfortiškas automobilis, ypač važiuojant blogu keliu – ko daugiau reikia ieškantiems praktiškos mašinos?
Daugiau apie naują „Opel Frontera“ žiūrėkite vaizdo medžiagoje.