Iki šiol gaminamas „ID.4“ 2023 metais buvo atnaujintas, 2021 metais pasirodė sportiškesnė „ID.5“ versija, taip pat vėliau debiutavo ir didysis „Volkswagen ID.7“. Jo testą rasite žemiau.
Modelis buvo galimas tiek su, tiek ir be šilumos siurblio, gerokai padidinančio nuvažiuojamą atstumą šaltuoju metų laiku – kaip atskirti tokią versiją, sužinosite vaizdo apžvalgoje.
Pradžioje „ID.4“ vairuotojai dažnai skundėsi dėl nestabiliai veikiančios programinės įrangos, kuri nuolatos buvo tobulinama ir automobilyje atnaujinama nuotoliniu būdu. Taip pat buvo padidinta ir įkrovimo galia – pradžioje modelis buvo įkraunamas maksimalia 125 kW galia, dabar įkrovimo galia siekia iki 175 kW.
Be to, po modelio atnaujinimo buvo atlikti keli salono patobulinimai – pavyzdžiui, atsirado šviečianti klimato valdymo juosta, nes parinkti norimą temperatūrą tamsoje buvo iššūkis. Elektromobilis buvo komplektuojamas su kelių dydžių nuo 55 iki 82 kWh talpos akumuliatoriais, kurių didžiausias leisdavo nuvažiuoti iki 570 kilometrų.
Pagrindinis ir, dažniausiai, vienintelis elektros motoras, pasiekiantis 150 kW (204 AG), yra sumontuotas gale ir atitinkamai, suka galinius ratus. Vėliau pasirodė ir galinga 250 kW (340 AG) „GTX“ versija – su šio naujo modelio apžvalgą galite susipažinti čia:
Na, o kaip gi naudotas automobilis? Be mano minėtų trikdžių su programine įranga, iš esmės kalbant apie elektromobilius pagrindinis komponentas yra akumuliatorius. Tačiau kaip rodo statistika, net ir nemažai, daugiau kaip 150 tūkst. kilometrų nuvažiavusių „Volkswagen“ elektromobilių akumuliatorių naudingumas vis dar išlieka didelis ir siekia 80-85 proc. Bet visgi prieš perkant daug nuvažiavusį elektromobilį, reikėtų patikrinti kokia yra akumuliatoriaus degradacija.
Daugiau apie naudotą „Volkswagen ID.4“ elektromobilį žiūrėkite vaizdo apžvalgoje.