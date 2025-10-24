Nepradėkite važiuoti, kol nepadaužėte variklio dangčio: ekspertai papasakojo apie taisyklę, kuri išgelbės gyvybę

Gyvūnai, ieškantys jaukios vietos šaltuoju metų laiku, gali pasislėpti po ratų arkomis arba išmetimo vamzdyje.
Prasidėjus šaltiems orams, gatvės gyvūnai, pavyzdžiui, katės, ieško jaukios ir šiltos vietos, ir labai dažnai ją randa po automobilio variklio dangčiu arba tiesiai po pačiu automobiliu.
Jos taip pat gali slėptis po ratų arkomis arba išmetimo vamzdyje.
Patariama prieš užvedant variklį, padaužyti variklio dangtį ir patikrinti nurodytas vietas, – pažymima socialiniuose tinkluose.
Laikykitės paprastų patarimų, kurie padės apsaugoti benamius gyvūnus.
Šaltinis: gordonua.com
AutomobilisGyvūnaidangtis
Rodyti daugiau žymių