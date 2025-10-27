2026 m. „Subaru Uncharted“ testas: ekstremaliems iššūkiams pasirengęs elektromobilis

Tad nors kol kas naujo automobilio testai vyko tik uždaroje trasoje, nei greičio, nei iššūkių bekelėje netrūko – Ispanijos pietuose esančioje Chereso trasoje bandomos tiek formulės, tiek ir reljefas leidžia kopti į mūsų platumose neregėtus kalnus.
Ir, turiu pasakyti, „Subaru“ garbingai laikosi tradicijų – nors tai ir šiuolaikinis modelis, varomas elektra (bendraplatformis su elektriniu „Toyota C-HR+“), bet genai niekur nedingo – ten, kur su instruktoriais važiavome šiuo automobiliu, savarankiškai to daryti tikrai nebūčiau drįsęs.
Žinoma, su išlyga, kad įkalnes, nuokalnes, šlaitus ir kitus iššūkius šturmavau su dviejų motorų versija, sukančia visus ratus.
Nes, skirtingai nuo didesniojo „Subaru Solterra“ (su juo daugiau galite susipažinti šioje apžvalgoje), kurį „Subaru“ siūlo tik su visų ratų pavara (tos pačios platformos „Toyota bZ4X“ galimas ir su vienu motoru, sukančiu priekinius ratus – šiemet tai yra antras populiariausias po „Tesla Model Y“ (apžvalga čia) elektromobilis Lietuvoje, kurio testą galite pamatyti čia), mažesnis „Subaru Uncharted“ bazinėje versijoje taip pat turės vieną motorą, leisiantį pasiūlyti mažesnę miesto elektromobilio kainą.
Tokios 123 arba 165 kW pasiekiančios versijos miestui daugiau nei pakaks, nuvažiuojamas atstumas su 77 kWh dydžio akumuliatoriumi siekia net 600 kilometrų, o prošvaisa siekia 21 centimetrą. Tuo labiau, kad šio 4,5 m ilgio kompaktinio SUV salonas pakankamai kokybiškas ir erdvus – žodžiu, net ir bazinė versija nenuvils.
Tačiau jei čia – modelis su dviem elektros motorais, bendrai pasiekiančiais 252 kW, tai šį „Uncharted“ galima priskirti visai kitai kategorijai. Kai juo važiuoji biriu gruntu su visiškai įprastomis padangomis net ir nesivadovaujant elementaria logika (pavyzdžiui, sustojant viduryje stačios smėlėtos įkalnės, kada žiūri tiesiai į dangų ir vėliau vėl pajudi), tai atrodo, kad šiam automobiliui beveik negalioja fizikos dėsniai – nors ir tikėjausi gerų savybių važiuojant ne asfaltu, tačiau jei pasakyti, kad buvau nustebintas, tai būtų gerokai per mažai.
Na, o tada atėjo eilė pagreičio lenktynėms su greičiausiu iki šiol gamintu „Subaru WRX STI“ – kaip viskas vyko, pamatysite vaizdo apžvalgoje.
Gamintojas kol kas neskelbia šio elektromobilio kainos, tad galiu tik paminėti, kad „Subaru“ modeliams yra taikoma 5 metų ir 100 tūkst. kilometrų garantija, papildomą galima įsigyti „Mango Insurance“ pratęstą automobilių garantiją, o pasinaudojus nuoroda po vaizdo medžiaga, bus suteikta 10 proc. nuolaida.
Daugiau apie naują „Subaru Uncharted“ elektromobilį žiūrėkite vaizdo medžiagoje.