Naudoto „Renault Koleos“ testas: kodėl verta rinktis šį didžiausią gamintojo SUV

Ir, visgi, pasirodo, nuo vietos, kur buvo pagamintas automobilis, priklauso labai daug – prieš kelis metus pasakojau apie naudotą trečios kartos japonų „Nissan“ markės SUV „X-Trail“, kuris buvo surenkamas Anglijoje.
Ir tada nustebau, kad jis turėjo tiek daug gedimų. Smulkių, bet erzinančių. Tad gal ir stereotipiškai, bet nerimavau ar nebus šio modelio bendraplatformis – prancūzų „Renault“ gamintojo didžiausias SUV „Koleos“ – toks pat nepatikimas.
Na, lyg kolosas molinėmis kojomis. Laimei, klydau. Pasirodo, nors modeliai pagaminti naudojant tą pačią „Renault-Nissan“ aljanso modulinę „CMF-CD“ platformą, Anglijos Sanderlendo gamykloje surenkamas „X-Trail“ savo pirkėjus erzino gedimais – „What Car“ portale jis buvo pripažintas kaip nepatikimiausias klasės automobilis, o net 40 proc. vairuotojų susidūrė su vienokiomis ar kitokioms problemomis.
O štai apie „Koleos“ tokio negatyvo gerokai mažiau. Ir labai gali būti, kad tai – dėl geresnės surinkimo kokybės, nes tiek pirmos, tiek ir antros kartos „Koleos“ (gaminamas nuo 2016 metų ir iki šiol parduodamas kai kuriose rinkose ne Europoje) buvo gaminamas Korėjoje, kur „Renault“ dar amžiaus pradžioje įsigijo „Samsung Motors“ įmonę ir gamyklą.
Tad nors ir bendri techniniai sprendimai su „Nissan“, bet patikimumas – „Renault Koleos“ naudai. Tiesa, tarp modelių buvo vienas esminis skirtumas – jei „X-Trail“ galėjo turėti ir septynias sėdimas vietas, „Koleos“ buvo siūlomas tik kaip penkiavietis automobilis. Akivaizdu, kad nemažintų septynviečio „Renault Espace“ vienatūrio pardavimų.
Tiesa sakant, dideli „Renault“ modeliai bent jau Europoje paskutiniu metu nebuvo labai populiarūs – paskutiniais dešimtmečiais šios markės mašinų įvaizdis siejosi su mažais ir nebrangiais miesto automobiliais, o didžiausias reprezentacinis „Renault“ buvo nepigus automobilis, tad šioje klasėje dominavo kitų markių mašinos.
Na, o kaip naudotas automobilis, tai yra puikus pasirinkimas, ieškantiems didelės, erdvios ir komfortiškos mašinos. Kaip sako „Bosch Car Service“ specialistai, perkant tokį naudotą automobilį svarbu pasidomėti ar gerai veikia elektrinė įranga, taip pat daugiau nuvažiavusiems (ir ypatingai daug važinėjusiems mieste trumpais atstumais) dyzeliniams modeliams su laiku pradeda streikuoti kietųjų dalelių valymo filtrai ir purkštukai.
Daugiau apie naudotą antros kartos „Renault Koleos“ žiūrėkite vaizdo medžiagoje.