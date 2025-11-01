Geriau neatidėlioti: artėjant žiemai – šiuos darbus turėtų atlikti kiekvienas vairuotojas

Geriau nelaukti kol padangos visiškai nusidėvės
Pasikeisti padangas iš vasarinių į žiemines – dar ne viskas. Būtina atidžiai patikrinti ir padangų būklę: įvertinti, ar nėra išlindusių kordų bei gumbų.
Kadangi ant slidžios kelio dangos stabdymo kelias ilgėja, vairuotojai turėtų įvertinti ir padangų protektoriaus gylį. Net ir nepasiekus minimalios reikalaujamos 3 mm protektoriaus gylio ribos, padangų sukibimas su kelio danga reikšmingai suprastėja, todėl reikėtų jas keisti nelaukiant kol jos visai nusidėvės. Ekspertai pataria žiemines padangas keisti, kai protektoriaus gylis sumažėja iki 4 mm.
Vairuotojams taip pat rekomenduojama atlikti stabdymo bandymus nuošaliame kelyje, nesant kitų eismo dalyvių, ir įvertinti, ar padangų nereikia keisti naujomis anksčiau.
Net ir nejudantis automobilis privalo būti apdraustas
Atėjus žiemai dalis automobilių taip ir lieka laukti pavasario. Kai kurie savininkai vengia eksploatuoti savo transporto priemonę šaltuoju metų laiku ir palieka ją stovėti.
Visgi net ir nevažiuojanti transporto priemonė gali tapti eismo įvykio dalimi. Dėl šios priežasties stovintis automobilis privalo būti apdraustas privalomuoju draudimu.
„Prieš dvejus metus pasikeitus įstatymui, pasikeitė ir atvejai, kada automobilis turi turėti galiojantį draudimą. Atsižvelgiant į jį, vienintelis likęs būdas nedrausti automobilio – pašalinti jį iš eismo. Priešingu atveju, net ir visą žiemą nenaudojamas automobilis turėtų būti apdraustas privalomuoju transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimu“, – sako „carOne“ produkto vystymo vadovas Jurgis Gudauskas.
Tam, kad pavyktų išvengti nemalonių situacijų, kai draudimu pasirūpinti pamirštama, „carOne“ programėlė vairuotojams iš anksto primena apie artėjančią draudimo pabaigą. Ši paslauga itin aktuali tiems vairuotojams, kurie šaltuoju sezonu savo transporto priemonės neeksploatuoja ir gali pamiršti laiku pratęsti draudimo sutartį. O ja pasirūpinti nesunkiai galima vos keliais paspaudimais programėlėje.
Šaltuoju metų laiku derėtų daugiau dėmesio skirti automobilio techninei būklei
Prieš įsivyraujant šalčiams reikėtų nuodugniai įvertinti ir automobilio techninę būklę. Vairuotojai turėtų ne tik pakeisti vasarinį langų apiplovimo skystį žieminiu, bet ir atkreipti dėmesį į valytuvų būklę. Prastai veikiantys valytuvai gali apsunkinti matomumą ir tapti eismo įvykio priežastimi, todėl svarbu nedelsti ir laiku įsigyti naujus.
Vairuotojams taip pat patariama patikrinti stabdžių sistemos būklę ir įsitikinti, kad tinkamai šviečia visi žibintai. Transporto priemonė su perdegusiu priekiniu ar galiniu vairuotojo pusės žibintu negali dalyvauti eisme.
Svarbu atminti, kad esant net ir nedideliam techniniam automobilio trūkumui, kuris gali būti pripažintas avariją nulėmusiu veiksniu, eismo nelaimė gali būti laikoma nedraudiminiu įvykiu. Tokiu būdu techniškai netvarkingą automobilį vairavusiam vairuotojui kitai transporto priemonei padarytą žalą gali tekti atlyginti iš savo kišenės.
Automobilį derėtų plauti ne tik dėl estetinių paskatų
Kadangi žiemą anksti temsta, o matomumą sunkina lietus ir sniegas, kiekvienas vairuotojas turėtų pasirūpinti, kad žibintai, priekinis stiklas ir šoniniai veidrodėliai visuomet būtų švarūs.
Kai kurie modeliai turi žibintų apiplovimo purkštukus, deja, dažnai atsitinka, kad jiems sugedus vairuotojai paprastai neskuba jų tvarkyti. Visgi per lietų žibintai greitai apsitaško purvu, todėl jų skleidžiama šviesa gali pastebimai susilpnėti. Tai gali lemti, kad vairuotojas laiku nepastebės į kelią išbėgusio gyvūno ar kelkraščiu einančio pėsčiojo.
„Švarūs ir aiškiai matomi turi būti ir automobilio numerio ženklai. Priešingu atveju vairuotojas gali atsidurti pareigūnų nemalonėje. Taip pat su apsnigtais ar purvinais numeriais gali būti sudėtinga įvažiuoti į stovėjimo aikšteles su užkardu, nes numerių nuskaitymo sistema jų tiesiog neatpažins, – sako J. Gudauskas.