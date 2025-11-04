Jų ieškos kolekcionieriai: paskelbti populiariausi automobiliai, kurie po 20 metų taps klasika

Ikonomis tampa ne tik brangiausi ir ryškiausi modeliai – dažnai į klasikos kategoriją patenka automobiliai, kurie buvo populiarūs ir paplitę jų gamybos metais. Car.co.uk generalinis direktorius Williamas Fletcheris „Express“ papasakojo, kurie penki šiuolaikiniai automobiliai gali tapti klasika ateities kartoms.
Jaguar F-Type
Jaguar prekės ženklui pereinant prie elektromobilių 2024 m., F-Type gamyba buvo nutraukta. Tačiau Fletcher mano, kad tradicijomis įkvėptas dizainas ir šiuolaikinė inžinerija daro šį modelį idealiu kandidatu į klasikos statusą.
„F-Type idealiai įkūnija tai, kas britiškus sportinius automobilius darė ypatingais. Jis turi ilgą variklio gaubtą, agresyvią sėdynę ir, svarbiausia, skamba tiesiog nuostabiai. Kai girdi tą V8 riaumojimą, supranti, kad patiri kažką, ko nebus po dešimties metų“, – pažymėjo ekspertas.
Naujų modelių daugiau nebegaminama, tačiau „Jaguar“ pigiausias modelis parduodamas už 29 850 svarų sterlingų.
Suzuki Jimny
Suzuki nutraukė Jimny gamybą Europoje dėl sugriežtintų išmetamųjų teršalų normų reikalavimų. Dėl to automobilių rinkoje susidarė šio modelio deficitas. Nepaisant to, jis lieka pigiausias iš automobilių, pretenduojančių į klasikinio automobilio statusą.
„Jimny simbolizuoja kažką gryno, nykstančio iš automobilių pasaulio. Jis yra paprastas, sąžiningas ir neįtikėtinai pritaikytas važiuoti bekelėmis. Be to, jis nepanašus į nieką kitą kelyje“, – paaiškino Fletcheris.
Tai pigiausias modelis sąraše, kurio naudotas modelis oficialioje „Suzuki“ svetainėje parduodamas už 15 495 svarus sterlingų. Visi nauji modeliai šiuo metu yra išparduoti.
Toyota GR Yaris
„Toyota“ sukūrė „GR Yaris“ su trijų durų kėbulu, trijų cilindrų turbokompresoriniu varikliu ir visų ratų pavara, specialiai skirtą automobilių sporto ralio varžyboms. Pasak Fletchero, šį lenktyninį modelį jau medžioja automobilių kolekcionieriai, nes jo gamyba buvo ribota.
„GR Yaris yra ypatingas, nes egzistuoja dėl vienos priežasties: dalyvauti ralio varžybose. „Toyota“ nesileido į kompromisus ir nebandė jo padaryti patrauklų visiems, o vietoj to sukūrė būtent tai, ko jiems reikėjo varžyboms, ir mes galėjome jį nusipirkti“, – paaiškino ekspertas.
Pigiausias naujas „Toyota“ modelis kainuoja 46 045 svarus sterlingų.
„Honda Civic Type R“
„Karštą hečbeką“ Honda Civic Type R Fletcher vadina paskutiniuoju savo rūšies automobiliu. Automobilis su mechanine pavarų dėže ir priekine pavara stebina neįtikėtinu greičiu.
„Kai visi pereis prie elektros traukos ir automatikos, žmonės jį prisimins kaip atmosferinių karštų hečbekų viršūnę“, – pažymėjo car.co.uk generalinis direktorius.
Jis pridūrė, kad „nefiltruotą našumą, kuris ryškiai kontrastuoja“ su šiuolaikiniais automobiliais, užtikrina 2025 m. Europos komplektacijos „Honda Civic Type R“ modelis.
Naujų automobilių kainos prasideda nuo 51 905 svarų sterlingų.
Caterham Seven
Tiesioginis originalaus Lotus Seven palikuonis, lengvas Caterham Seven su savo minimalistiniu požiūriu be stogo ir durų gali vairuotojui suteikti įspūdžių, kurių šiuolaikiniai automobiliai negali atkurti. Pasak Fletchero, šis modelis tapo klasika dar prieš nutraukiant jo gamybą.
„Tai gryniausias vairavimo potyris, kurį galima nusipirkti už pinigus, ir šis kasmet tampa vis vertingesnis, nes automobiliai tampa sunkesni ir labiau izoliuoti nuo kelio“, – paaiškino ekspertas.
Pigiausias modelis jo interneto svetainėje parduodamas už 29 450 svarų sterlingų.