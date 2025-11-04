Patyręs ekspertas patarė, ko niekada nereikėtų keisti automobilyje

Tačiau kai kuriais atvejais, kaip nurodo ekspertai, tai kelia problemų, susijusių su įstatymais.
Ko jokiu būdu negalima keisti automobilyje?
Kai kurie vairuotojai keičia automobilių optiką.
Visų pirma, norėdami užtikrinti geresnį matomumą tamsoje, jie įsirengia ksenoninius arba halogeninius automobilio žibintus.
Pasak ekspertų, to daryti negalima, jei to nenumato automobilio konstrukcija.
Kai kurie vairuotojai vietoj standartinio akumuliatoriaus į automobilį įdeda mažesnės talpos akumuliatorių, argumentuodami, kad jis bus įkrautas greičiau.
Iš tikrųjų šis teiginys neturi jokios prasmės, nes įkrovimas tik papildo anksčiau išnaudotą įkrovą, o mažesnės talpos akumuliatorius tiesiog greičiau išsikraus.
Šaltinis: tsn.ua