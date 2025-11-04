Tik pažiūrėkite – „Porsche“ pristatė visų laikų galingiausią modelį: atskleidė ir kainą

„Porsche 911 – sportinio automobilio ikona, tad neabejoju, kad naujieji „911 Turbo S“ pratęs savo pirmtakų sėkmės istoriją ir taps patraukliu pasirinkimu unikalių patirčių ieškotojų tarpe“, – sako „Porsche Lietuva“ vadovė Rasa Klimavičiūtė.
Naujausias „Turbo S“ modelis debiutuoja kupė ir kabrioleto versijomis.
Visų laikų galingiausias
„911 Turbo S“ montuojamas 3,6 l naujausios kartos hibridinis variklis, praturtintas net dvejais turbokompresoriais, leidžiančiais pasiekti net 711 AG (523 kW) – 61 AG daugiau nei jo pirmtakas. Maksimalus „911 Turbo S“ sukimo momentas siekia 800 Nm ir pasiekiamas itin plačiame diapazone – variklio apsisukimams esant nuo 2300 iki 6000 aps./min.
Didelės galios perdavimą į visus keturis ratus užtikrina montuojama aštuonių greičių „Porsche“ PDK pavarų dėžė, o efektyviai ją paskirstyti leidžia moderni „Porsche Traction Management“ (PTM) sistema. „911 Turbo S“ nuo nulio iki 100 km/h įsibėgėja vos per 2,5 sek. (0,2 sek. greičiau nei pirmtakas), o maksimalus greitis siekia 322 km/val.
Naujasis 911 „Turbo S“ debiutuoja su ištobulinta „T-Hybrid“ technologija, kuri pirmą kartą buvo sumontuota praėjusiais metais „911 Carrera GTS“ modelyje.
„911 Turbo S“ modeliuose montuojama nauja, net 6,8 kg lengvesnė už pirmtako, sportinė išmetimo sistema, kurios galinis garso slopintuvas ir vamzdžių apdailos pagamintos iš titano, o sukuriamas unikalus garsas dar labiau pabrėžia sportišką charakterį.
Tiek lenktynių trasai, tiek kasdienybei
Naujasis „911 Turbo S“ aprūpintas naujos kartos padangomis, ženkliai pagerinančiomis sukibimą tiek sausoje dangoje, tiek išlaikant efektyvumą meteorologinių sąlygų paveiktai kelio dangai. Maksimalų stabdymo efektyvumą garantuoja aukštos kokybės stabdžių sistema su itin efektyviais, lenktynėse patikrintais „Porsche“ keramikinio mišinio stabdžiais.
Tuo tarpu montuojama sportinė pakaba su patobulinta amortizavimo sistema ir 10 mm sumažintu važiavimo aukščiu užtikrina „911 Turbo S“ modeliams būdingą sportinį valdymą.
Itin novatoriška ir lengva 400 V „T-Hybrid“ technologija leido „911 Turbo S“ sumontuoti pakabos elektros hidraulinį valdymą, kuris sumažina kėbulo svyravimą keičiant važiavimo kryptį ir pagerina dinamiką įvažiuojant ir išvažiuojant iš posūkių.
„Šis modelis žymi naują sportinių automobilių erą, kurioje greitis ir efektyvumas derės su inovacijomis, nesvarbu ar juo bus siekiama naujų rekordų lenktynių trasoje ar bus naudojamas individualiems poreikiams kasdienybėje“, – teigia R. Klimavičiūtė.
Be to, vienas įrodymų, kad naujasis modelis jau laužo standartus – 2024 m. rudenį Nürburgring trasoje, „911 Turbo S“ pasiekė 7:03,92 min. rato įveikimo laiką, net 14 sek. greitesnį už pirmtako.
Unikalus dizainas
„911 Turbo S“ išvaizda išsiskiria „Turbonite“ spalvos akcentais – jais papuoštas „Porsche“ ženklas, užrašas „Turbo S“ gale, variklio grotelės, langų apvadai, ratų centrinės veržlės. Interjere – „Turbonite“ spalvos apdailos elementai ant durų, vairo, prietaisų skydelio, centrinės konsolės, taip pat siūlomas „Race-Tex“ perforuotas juodas lubų apmušalas.
Norintiems personalizuoti automobilį – „Porsche Design“ suteikia galimybę konfigūruoti dizaino elementus, pavyzdžiui, susikurti individualų chronometrą, ar rinktis norimas automobilio spalvas iš „Paint to Sample“.
Tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje naujuosius modelius užsisakyti galima jau dabar. „911 Turbo S“ kupė kaina prasideda nuo 275 911 eur., o kabrioleto nuo 290 911 eur.
