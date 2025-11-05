Neapsigaukite maža kaina: šie automobiliai – tikras nuostolis šeimos biudžetui

JAV automobilių priežiūros ekspertai paaiškino, kodėl kai kurie „prieinami“ modeliai iš tikrųjų tampa vieni brangiausių išlaikyti. Specialistai įspėja, kad draudimas, remontas ir techninė priežiūra tokius automobilius gali paversti tikra finansine našta.
Kaip praneša „GOBankingRates“, net jei automobilis pozicionuojamas kaip biudžetinis, tai negarantuoja ilgalaikės ekonomijos. Pasak mechanikų, dalis modelių, parduodamų už prieinamą kainą, laikui bėgant pareikalauja didelių išlaidų remontui ir išlaikymui.
„Ne visi biudžetiniai automobiliai iš tikrųjų yra ekonomiški, kai kalbame apie priežiūros išlaidas“, – pažymėjo „FindByPlate“ generalinė direktorė ir automobilių ekspertė Ruth Calkins.
„Kai kurie jų laikomi biudžetiniais tik dėl pradinės kainos, tačiau vėlesnis išlaikymas pasirodo esąs brangus“, – sakė ji.
Anot specialistų, reali nuosavybės kaina dažnai gerokai skiriasi nuo kainos, nurodytos automobilių salone. Draudimo įmokos, atsarginės dalys ir planiniai remontai gali panaikinti pradinę „pigaus“ pirkinio naudą.
„Fiat 500e“
Pradinė kaina: 32,495 dolerių (apie 30,5 tūkst. eurų).
„Fiat 500e“ yra kompaktiškas elektrinis hečbekas, pasižymintis mažomis kuro sąnaudomis, teigiama „Kelley Blue Book“ (KBB) duomenimis. Vis dėlto, ilgainiui jis gali tapti nuostolingas dėl greitos amortizacijos.
„Elektromobiliai yra brangesni nei benzininiai automobiliai, bet laikomi biudžetiniais, nes turi mažesnes kuro ir priežiūros išlaidas. Tačiau „500e“ nuvertėja greičiau nei kiti elektromobiliai, o jo akumuliatoriaus tarnavimo laikas yra trumpesnis“, – aiškino „AutoInsurance.org“ ekspertė Melanie Masson.
„Audi A4“ (2005–2009 m.)
Orientacinė rinkos kaina: 3,724 –8,202 dorelių (apie 3,5–7,7 tūkst. eurų).
Įsigyti naudotą „Audi A4“ ne visada reiškia taupymą. 2005–2009 metų modeliai žinomi dėl dažno gedimo ir sudėtingo remonto.
Calkins pažymi, kad „Audi A4“ priežiūra yra brangi dėl sudėtingų variklių ir elektronikos.
„Modelis dažnai kenčia nuo tepalo nuotėkio, elektros sistemos gedimų ir pakabos problemų. Tai lemia dažnus kreipimasis į servisą ir dideles išlaidas“, – pridūrė ekspertė.
„Mitsubishi Mirage“
Pradinė kaina: 18,250 dolerių (apie 17,2 tūkst. eurų).
Nors 2024 metų „Mitsubishi Mirage“ išlieka vienu pigiausių naujų automobilių, JAV šis modelis jau nutrauktas.
„Mirage“ turi neblogą tarnavimo resursą, bet savininkams tenka leisti pinigus techninei priežiūrai dar prieš sumokant kreditą. Be to, automobilis toks silpnas, kad kelionės su keleiviais ar kroviniu tampa varginančios“, – pastebėjo Masson.
„Chevrolet Silverado 2500/3500“
Pradinė „Silverado 2500“ kaina: 47,495–54,095 dolerių (apie 44,7–50,8 tūkst. eurų). Pradinė „Silverado 3500“ kaina yra 48,695–56,695 dolerių (apie 45,8–53,2 tūkst. eurų)
Sunkieji pikapai „Chevrolet Silverado“ žinomi dėl galios ir vilkimo galimybių, tačiau jų išlaikymas pasirodo esąs itin brangus.
„Automobiliui, nepriklausančiam prabangos klasei, beveik $5,000 (apie 4,7 tūkst. eurų) išlaidų techninei priežiūrai per penkerius metus – tai labai daug“, – pabrėžė Calkins. Į išlaidas įeina stabdžių, variklio, transmisijos ir pakabos remontas.
„Kia Optima“ / „K5“
Sąžininga įsigijimo kaina: 13,790–19,240 dolerių (apie 13,0–18,1 tūkst. eurų) Dabartinis modelis (Kia K5) – pradinė rekomenduojama mažmeninė kaina yra 28,565 dolerių (apie 26,8 tūkst. eurų)
„Kia Optima“ nebegaminama šiuo pavadinimu – nuo 2021 metų ją pakeitė modelis „K5“. Tačiau, pasak ekspertų, problemos išlieka.
„Nors „Kia“ pagerino savo automobilių kokybę, „Optima“ vis dar linkusi į ankstyvą variklio ir transmisijos gedimą. Šių mazgų remontas dažnai kainuoja daugiau nei pats automobilis, todėl savininkai dažnai priversti atsisveikinti su juo anksčiau, nei planavo“, – pažymėjo Masson.
Ekspertai pataria atsižvelgti ne tik į pradinę automobilio kainą, bet ir į visą nuosavybės kainą – draudimą, amortizaciją, remontą ir kuro sąnaudas. Būtent šie veiksniai nulemia, kiek „biudžetinė“ transporto priemonė bus realiame gyvenime.
Šaltinis: focus.ua
