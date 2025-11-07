Du laivai išplaukė žiemoti, trečias – atvyko į Vilnių: Neryje prasidėjo testavimo darbai

„Nors laivybos sezonas jau pasibaigęs, atliksime privalomas laivo „Geležinis vilkas“ technines ir registravimo procedūras, kad galėtume užtikrinti sklandų darbą kitąmet prasidėjus sezonui. Tai įprasti parengiamieji darbai, kuriuos būtina atlikti atvykus naujam laivui – išbandyti įrangą, ištestuoti variklius, patikrinti priešgaisrinę techniką“, – sako UAB „Vilniaus viešasis transportas“ laivybos skyriaus vadovas Mindaugas Žiedelis.
Pasak jo, laivai plaukia ir po sezono pabaigos, nes vyksta mokomieji bei procesų tobulinimo plaukimai.
„Mokomės, praktikuojame švartavimosi manevrus, bandome dar geriau pažinti maršrutą ir kalibruojame laivų įrangą. Tai padeda mums nuosekliai gerinti veiklos kokybę, ugdyti kompetencijas ir pasiruošti naujam sezonui“, – priduria M.Žiedelis.
Techniniai darbai Neryje tęsis dar kelias dienas.