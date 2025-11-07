Konferencija
Lapkričio 26 d.
Dūmų fabrikas
Registracija
AutoTechnika

Du laivai išplaukė žiemoti, trečias – atvyko į Vilnių: Neryje prasidėjo testavimo darbai

2025 m. lapkričio 7 d. 10:08
Šią savaitę Vilniuje vykdomi elektrinių keleivinių laivų techniniai darbai. Penktadienį vienas iš sostinės laivų bus iškeltas iš vandens ir žiemojimui nuvežtas į UAB „Vilniaus viešasis transportas“ priklausantį Viršuliškių transporto parką. Tuo tarpu trečiasis laivas – „Geležinis vilkas“ – įkeliamas į vandenį privalomoms procedūroms atlikti, skelbiama pranešime žiniasklaidai.
Daugiau nuotraukų (2)
„Nors laivybos sezonas jau pasibaigęs, atliksime privalomas laivo „Geležinis vilkas“ technines ir registravimo procedūras, kad galėtume užtikrinti sklandų darbą kitąmet prasidėjus sezonui. Tai įprasti parengiamieji darbai, kuriuos būtina atlikti atvykus naujam laivui – išbandyti įrangą, ištestuoti variklius, patikrinti priešgaisrinę techniką“, – sako UAB „Vilniaus viešasis transportas“ laivybos skyriaus vadovas Mindaugas Žiedelis.
Pasak jo, laivai plaukia ir po sezono pabaigos, nes vyksta mokomieji bei procesų tobulinimo plaukimai.
„Mokomės, praktikuojame švartavimosi manevrus, bandome dar geriau pažinti maršrutą ir kalibruojame laivų įrangą. Tai padeda mums nuosekliai gerinti veiklos kokybę, ugdyti kompetencijas ir pasiruošti naujam sezonui“, – priduria M.Žiedelis.
Techniniai darbai Neryje tęsis dar kelias dienas.
laivasVilniusNeris

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.