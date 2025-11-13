Nes jei žiūrėjote „Motorų“ apžvalgas, kuriose pasakojau apie naujos kartos „Mazda“ automobilius „CX-60“ (jo apžvalgą rasite čia) ir didesnį bendraplatformį „CX-80“ (apžvalga čia), tai jie galimi ne tik su iš tinklo įkraunama hibridine pavara, bet ir šešių cilindrų dyzeliniu motoru, turi galinius ratus sukančią kardaninę pavarą, tad pasižymėjo puikiomis, „Premium“ klasei prilygstančiomis važiavimo savybėmis.
Ir kai sužinojau, kad naujas 6 serijos „Mazda“ taip pat turės galinius varančiuosius ratus, bet bus elektromobilis, nustebau – negi priekyje sumontuotas variklis per kardaną suks galinius ratus? Bet tiesa pasirodė kur kas paprastesnė.
Tiesiog „Mazda“ pasinaudojo savo gamyklos Kinijoje partnerių „Changan Automobile“ elektromobilio platforma, kurią naudojant gaminamas vietinei rinkai skirtas „Deepal L07“. Tad „Mazda“ išvaizda, tačiau po išvaizdžiu kėbulu slepiasi kiniška mašina su technologiniais sprendimais.
Tad pažiūrėti gražu, kokybė viduje taip pat maloniai nustebino, išskyrus nebent nepatogią sėdėjimo padėtį – kaip ne kaip, tai elektromobilis, tad nors ir žema mašina, bet ant sėdynės sėdima gana aukštai (apačioje sumontuotas 69 kWh talpos akumuliatorius, vienu įkrovimu leidžiantis nuvažiuoti iki 479 kilometrų).
Taip pat čia neįprasta „Mazda“ gamintojui multimedijos sistema (bet šiaip ar taip, japonai negalėjo pasigirti šiuolaikine įranga), o „Sony“ garso aparatūra skamba gerokai prasčiau nei jei čia būtų „Bose“, montuojama į geresnės komplektacijos „Mazda“.
O ir važiavimo savybės nenudžiugino – ne tik nepavyko patogiai įsitaisyti prie vairo, bet ir gale vietos ne per daugiausiai, taip pat ten ir įsėdimas nepatogus. Dar ir vairo sistema, nebūdingai „Mazda“, nėra tiksli. Ir dar pirmą kartą negalėjau naudotis automobiliu, kol vyko programinės įrangos atnaujinimas – elektromobilis atgijo tik po pusvalandžio, atsisiuntus visus atnaujinimus.
Bet. Bet kur kas svarbiau, kad čia ne tik daili išorė ir vidus, bet ir kokybiškos „Premium“ klasės lygio medžiagos. Tad iš esmės, jei nesate labai reiklus vairavimui, kitus dalykus galima ir atleisti. Tuo labiau, kad „Mazda 6e“ siūlomas kaip tokio dydžio mašinai už labai patrauklią, nuo 43 900 eurų prasidedančią kainą. Bandytas geriausios komplektacijos „Takumi Plus“ modelis kainavo 46 300 eurų – toks Japonijoje pagamintas automobilis kainuotų mažiausiai keliolika ar net keliasdešimt tūkstančių eurų daugiau.
Jam gamintojas siūlo 6 metų arba 160 tūkst. kilometrų garantiją, papildomai galima įsigyti „Mango Insurance“ garantiją, taikomą naujiems ir naudotiems automobiliams. O pasinaudojus po vaizdo apžvalga esančia nuoroda, jums bus suteikta papildoma 10 proc. nuolaida.
Daugiau apie naują „Mazda 6e“ žiūrėkite vaizdo medžiagoje.