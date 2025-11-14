Tarnaus daugiau nei 15 metų be gedimų: ekspertai išrinko 5 patikimiausius visureigius

GoBankingRates ekspertai išskyrė modelius, kurie, tinkamai prižiūrimi, gali tarnauti ilgai ir patikimai.
„Toyota“ „RAV4“
„Toyota RAV4“ jau daugiau nei 30 metų yra Japonijos gamintojo bestseleris. Mechanikas Alanas Gelfandas teigia, kad daugelis „Toyota“ automobilių yra skirti 15–20 metų eksploatacijai, ir „RAV4“ nėra išimtis.
„Net hibridiniai modeliai nereikalauja sudėtingos priežiūros, todėl ilgai tarnauja“, – sako ekspertas.
„Subaru“ „Forester“
A.Gelfandas rekomenduoja atkreipti dėmesį į „Subaru“ „Forester“, kuris išsiskiria visais ratais varančia transmisija net baziniame modelyje.
„Jei savininkai laiku keis alyvą, prižiūrės grandinę ir atliks planinę techninę priežiūrą, Forester lengvai tarnaus 15 metų ir ilgiau“, – užtikrina mechanikas.
„Hyundai“ „Tucson“
Kitas patikimas krosoveris – „Hyundai“ „Tucson“. Ekspertas teigia, kad tinkamai prižiūrimas modelis gali tarnauti nuo 15 iki 20 metų.
„10 metų garantija varikliui padengia didžiąją dalį pradinio nuosavybės laikotarpio, o variklio patikimumas užtikrina dar ilgą tarnavimo laiką“, – aiškina Gelfandas.
„Honda“ „CR-V“
Automobilių tyrimų platformos FindByPlate.com generalinė direktorė Ruth Kalkins-Schmidt rekomenduoja atkreipti dėmesį į „Honda“ „CR-V“.
„Modelis pasižymi mažu degalų suvartojimu ir turi saugos funkcijas, tokias kaip aklųjų zonų stebėjimas bei adaptacinis tempomatas, įtrauktas į standartinę komplektaciją“, – pabrėžia ekspertė.
„Hyundai“ „Ioniq 5 R“
R.Kalkins-Schmidt taip pat rekomenduoja elektrinį krosoverį „Hyundai“ „Ioniq 5 R“.
„Tai vienas geriausių modelių segmente: modernios technologijos, greitas įkrovimas ir erdvus salonas, kuris neatrodo pernelyg futuristiškai“, – komentuoja ekspertė.
