Švara gali brangiai atsieiti: toks vairuotojų įprotis – tiesus kelias į variklio gedimą

2025 m. lapkričio 15 d. 18:28
Noras turėti „steriliai švarų“ variklio skyrių gali brangiai kainuoti automobilių savininkams. Dažnai vairuotojai patys arba specializuotose plovyklose naudoja stiprią vandens srovę ir chemines medžiagas, nesuvokdami, kad tai gali sukelti gedimus.
Nuspręsta išsiaiškinti, kodėl noras turėti blizgantį ir „steriliai švarų“ variklį gali vairuotojui baigtis remontu. Apie tai papasakojo žinomas amerikiečių automobilių mechanikas ir tinklaraštininkas Scotty Kilmer savo „YouTube“ kanale.
Jo teigimu, variklio plovimas slėgiu yra tikra katastrofa šiuolaikiniams automobiliams, kur kiekvienas centimetras erdvės užpildytas jautria elektronika.
„Daugelis žmonių mano, kad vanduo ir ploviklis tik valo variklį, – sako Kilmeris, – bet iš tiesų drėgmė patenka į jungtis, uždegimo ritės jutiklius. Tada automobilis užges, o kompiuteris išmeta dešimtis klaidų“.
Kaip vanduo ir chemikalai sugadina variklį
Mechanikas paaiškina, kad karštas vanduo ir agresyvūs chemikalai palaipsniui ardo gumines tarpines ir izoliaciją, palikdami po savęs druskos kristalus. Jie sudaro laidžius tiltelius, kurie laikui bėgant gali visiškai sugadinti automobilio elektroniką.
Blogiausiu atveju vandens patekimas į sistemą sukelia trumpą jungimą ar net hidraulinį smūgį, kai skystis patenka į variklio cilindrus. Todėl specialistai pataria vengti savarankiškai plauti variklio skyrių ir šią procedūrą patikėti tik serviso centrams, turintiems atitinkamą įrangą.
Scotty Kilmer apibendrina paprastai: išorinis blizgesys po variklio dangčiu neturi nieko bendro su automobilio technine būkle.
„Geriau purvinas, bet veikiantis variklis nei steriliškai švarus lavonas“, – apibendrino ekspertas.
Specialistas pataria apsiriboti sausu valymu ir specialiais servetėlėmis – tai saugiau ir žymiai pigiau nei elektronikos remontas po „plovimo“.
