Į Europos rinką žengia nebrangus „Jeep Wrangler“ analogas: atskleidė, kiek kainuos

Visureigis „BAIC 212 T01“ yra „BAW BJ212“, kuris buvo gaminamas nuo 1965 iki 2022 metų, įpėdinis. Pastarasis buvo kinų „UAZ“ analogas, naudotas Kinijos Liaudies Išlaisvinimo Armijoje ir pagalbos tarnybose. Naujasis modelis taps prieinamesne „Jeep Wrangler“ alternatyva.
4,7 metro ilgio „BAIC 212 T01“ išore primena pirmtaką su masyviais bamperiais, aukštu variklio gaubtu ir apvaliais žibintais. Brutalus stilius dominuoja ir salone, tačiau viduje atsirado skaitmeninis prietaisų skydelis ir 12,3 colio jutiklinis ekranas.
Naujasis „Yooudooo 6“ Europoje bus siūlomas vienoje „Adventurer“ versijoje už 38621 eur. Į komplektaciją įeina diodiniai žibintai, stoglangis, beraktė užvedimo sistema, klimato kontrolė, adaptyvi pastovaus greičio palaikymo sistema (autopilotas), lietaus ir šviesos jutikliai, parkavimo pagalba ir 360 laipsnių apžvalgos kameros.
Kinijos visureigis „Yooudooo 6“ komplektuojamas su 2,0 litrų benzininiu turbininiu varikliu, generuojančiu 252 arklio galias (AG), ir 8 laipsnių automatine pavarų dėže.
Jis gali išvystyti 170 kilometrų per valandą (km/h) greitį ir vidutiniškai naudoja 10,9 litrų degalų 100 kilometrų. Be to, šis modelis gali vilkti 2,5 tonos priekabą.
Rėminis „Yooudooo 6“ turi visų ratų pavarą su lėtinančia pavara, diferencialo blokavimą ir pagelbiklį leidžiantis nuo kalno. Jo prošvaisa siekia 235 milimetrus (mm), kas leidžia įveikti iki 850 mm gylio brastas.
Šaltinis: focus.ua