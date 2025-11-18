Išrinko komfortiškiausius automobilius ir patikrino, kurie labiausiai tinka lietuviškiems keliams

Kovoje dėl keleivių ramybės pasitelkiamas platus technologijų arsenalas. Biudžetiniame automobilių segmente didžiausias dėmesys skiriamas sėdynių ergonomikai ir užpildų optimizavimui, tuo tarpu aukštesnės klasės modeliuose diegiami sudėtingesni inžineriniai sprendimai – nuo aplinkos triukšmą slopinančių dvigubų stiklų iki pažangių, elektronika valdomų amortizatorių ar adaptyvių pakabos sistemų.
Tačiau kaip objektyviai nustatyti, kuris iš šių sprendimų realiame kelyje veikia efektyviausiai? Siekdama eliminuoti spėliones, „Lietuvos metų automobilio 2026“ komisija į pagalbą pasitelkė mokslą.
Bendradarbiaujant su VILNIUS TECH Automobilių inžinerijos katedros profesoriumi dr. Vidu Žurauliu, buvo atlikti specializuoti matavimai, leidžiantys subjektyvius pojūčius paversti tiksliais duomenimis.
Komforto matuoklė – vinilinės plokštelės dydžio
Važiavimo komforto bandymuose naudotas prietaisas savo forma primena vinilinę plokštelę. Tačiau šio disko funkcija – ne muzikinė, o griežtai mokslinė: jis skirtas itin tiksliems duomenims fiksuoti.
Tai – akselerometras. Bandymų metu šis diskas padedamas tiesiai ant vairuotojo sėdynės. Jo užduotis – fiksuoti virpesius, kurie per važiuoklę ir kėbulą perduodami į sėdynės paviršių, o per jį – į vairuotojo kūną.
Nors prietaisas vibracijas matuoja trimis ašimis, mokslininkams svarbiausia yra vertikali plokštuma. Būtent vertikalūs svyravimai ir smūgiai turi didžiausią įtaką tam, kaip keleiviai vertina važiavimo kokybę.
Pasak V. Žuraulio, prietaisas atlieka ne tik fiksavimo, bet ir duomenų analizės funkciją. Įrašyti duomenys papildomai apdorojami, siekiant išryškinti tuos specifinius dažnius, kuriems žmogaus organizmas jautriausias.
Taip gaunamas objektyvus rodiklis, parodantis, kuris automobilis geriausiai saugo vairuotoją nuo kelio nelygumų sukeliamo nuovargio.
Įtaką komfortui daro ir automobilių padangos, tačiau tradiciškai „Metų automobilio“ konkurse visi dalyviai yra „apauti“ vieno gamintojo – „Continental“ žieminėmis padangomis.
Komfortiškiausi automobiliai – elektriniai
Išanalizavus akselerometru užfiksuotus duomenis, išryškėjo aiški tendencija. Nepriklausomai nuo automobilio klasės ar dydžio, geriausius rezultatus vis dažniau demonstruoja modeliai su elektros pavara.
Biudžetinėje klasėje (automobiliai iki 35 000 eurų) geriausią vibracijų slopinimo ir bendro komforto lygį pasiekė elektrinis „Lynk & Co 02“. Jis aplenkė antroje vietoje likusį atnaujintą „Kia Sportage“, o trečiąją poziciją užėmė dar vienas elektromobilis – „Renault 4 E-Tech“.
Vidutinėje kainų kategorijoje (iki 55 000 eurų) lyderystę taip pat išlaikė elektra varomi modeliai. Čia geriausiai įvertintas „Škoda Elroq“ krosoveris, aplenkęs antroje vietoje likusį „Voyah Courage“.
Tačiau didžiausią staigmeną pateikė trečioji vieta. Ją užėmė elektrinis pikapas „KGM Musso“, įrodęs, kad darbinė automobilio paskirtis netrukdo užtikrinti aukšto komforto lygio.
Absoliutus komforto lyderis – SUV
Susumavus visus specializuotų bandymų rezultatus, paaiškėjo ir absoliutus šių metų konkurso komforto lyderis. Juo tapo didelis elektrinis visureigis „Xpeng G9“, pasirodęs kiek geriau nei dyzelinis bei elektrinis „Audi A6“ modeliai.
Šis modelis pademonstravo geriausius rodiklius ne tik savo – prabangiausių automobilių (virš 55 000 eurų) – kategorijoje, bet ir bendroje visų dalyvių įskaitoje.
Prietaisų užfiksuoti duomenys patvirtino, kad „Xpeng G9“ pakaba efektyviausiai slopino kelio nelygumus ir į vairuotojo sėdynę perdavė mažiausiai vibracijų, taip užtikrindama maksimalų važiavimo komfortą.
„Lietuvos metų automobilio 2026“ konkurso rezultatai bus paskelbti lapkričio 28 d.