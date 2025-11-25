2025 m. „Renault Clio“ testas: kuo ypatingas populiariausias prancūziškas modelis

Sėkmė buvo tarsi užprogramuota – tik pasirodęs pirmos kartos „Renault Clio“ buvo išrinktas Europos Metų automobiliu, po 15 metų šią sėkmę pakartojo trečios kartos versija. Tad akivaizdu, kad su šiuo B segmento atstovu gamintojas pataikė tiesiai į tikslą, nes šiandien jau parduota daugiau nei 17 mln. skirtingų kartų „Clio“ modelių!
Ir šiandien prieš mus – jau šeštos kartos automobilis, kaip ir ankstesnysis pagamintas naudojant tą pačią modulinę „CMF-B“ platformą. Tad, net ir žiūrint į ryškią ir visiškai kitokią nei pirmtako išvaizdą, jį labiau vertinu kaip atnaujintą modelį.
Ir tai yra gerai, kadangi ir ankstesnioji versija su keliais atnaujinimas gaminta nuo 2019 metų, pasižymėjo puikiomis ir gerais subalansuotomis savybėmis, taip pat buvo galima su efektyvia hibridine pavara (testą galima pamatyti žemiau-red.). O prieš kelis metus netgi galvojau įsigyti šį „Clio“ ir sau.
Be ryškesnės nei pirmtako išvaizdos (kėbulo sąsajas išduoda nebent tokios pačios kaip ankstesnėje kartoje ties statramsčiais esančios galinių durelių rankenėlės), naujas „Clio“ šiek tiek ūgtelėjo, buvo pakeisti salono ekranai ir atnaujinta hibridinė pavara – kaip ir kituose šiuolaikiniuose „Renault“ hibriduose (apie juos daugiau sužinosite čia), čia 1,6 l motorą pakeitė 1,8 l variklis, galia nuo 145 padidėjo iki 160 AG, o gamintojas žada vos 3,9 l/100 km benzino sąnaudas.
Žinoma, tokias pavyks pasiekti tik itin švelniai liečiant akceleratorių, tačiau faktas tas, kad „Clio“ su savo hibridine technologija šioje klasėje yra bene vienintelis konkurentas mažajam „Toyota Yaris“, kurio testą rasite čia. Na, o kitų gamintojų modeliai arba neturi efektyvių hibridų, arba apskritai atsisako šio segmento mašinų – rinka reikalauja krosoverių. Gamintojo gamoje toks yra bendraplatformis „Captur“, kurio apžvalgą žiūrėkite žemiau.
O „Clio“ išliko tradicinis hečbekas ir vis dar yra perkamiausias modelis Europoje, nors penkta karta gaminama jau septintus metus. Bet jei kam norisi mažo elektrinio hečbeko, tai toks dabar yra „Renault 5“ (apžvalga čia -red.) arba jo praktiškesnė krosoverio versija „Renault 4“.
Be hibridinių modelių gamintojas dar siūlo ir variantus su 1 l trijų cilindrų motoru, kurie gali turėti ir LPG įrangą – tokios versijos ir yra pigiausios, jų kainą prasideda nuo 19 890 eurų. Gamintojas siūlo 5 metų garantija, papildomai galima įsigyti „Mango Insurance“ garantiją, o su nuoroda po vaizdo apžvalga bus suteikta papildoma 10 proc. nuolaida.
Mūsų rinkoje hibridinis „Clio“ siūlomas tik geriausioje „Esprit Alpine“ komplektacijoje, tad ir kainuoja nuo 27 890 – pavyzdžiui, hibridinio „Yaris“ su 116 AG pavara kaina yra nuo 20 350 eurų, 141 AG versija kainuoja nuo 24 950 eurų, tad „Renault“ atstovams reikėtų permąstyti šiaip bene geriausio klasėje modelio kainą hibridiniame fronte.
Daugiau apie naują „Renault Clio“ žiūrėkite vaizdo medžiagoje.