Turėti „GWM“ automobilį saugu ir patikima

Nesvarbu, ar vairuojate modernų, novatorišką „ORA 03“ elektromobilį, ar aukščiausios klasės „WEY 05“ įkraunamą hibridinį automobilį, galite jaustis užtikrintai kiekviename žingsnyje. Saugumas ir patikimumas kelyje ir vairuotojo atžvilgiu yra svarbiausi „GWM“ prioritetai.
Patikimas aptarnavimas ir užtikrinta galimybė įsigyti atsarginių dalių
Turime platų „GWM“ techninio aptarnavimo tinklą, todėl galite būti tikri, kad jūsų automobilis visada atsidurs ekspertų rankose. Mūsų specialistai yra specialiai apmokyti dirbti su „GWM“ modeliais ir naudoja tik originalias dalis, todėl ne tik užtikrinamas optimalus veikimas, bet ir išsaugoma automobilio vertė jį perparduodant.
Vietos „GWM“ atsarginių dalių sandėliai Nyderlanduose ir Švedijoje užtikrina, kad prireikus jūsų automobilis būtų greitai ir efektyviai suremontuotas.
Taigi, kad ir kur bebūtumėte, niekada netrūks dalių, užtikrinančių geriausią jūsų automobilio būklę. Technologijos nuolat vystosi, kaip ir „GWM“. Naudojant nuotolinius (angl. Over The Air, OTA) atnaujinimus, jūsų automobilis tobulinamas net ir kam išjudėjus iš gamyklos, taigi užtikrinama, kad jame visada būtų įdiegtos naujausios saugos funkcijos ir technologijos.
Didžiausia šioje automobilių klasėje sauga
Tiek „ORA 03“, tiek „WEY 05“ modeliams buvo suteiktas „Geriausiųjų klasėje“ titulas, jie pelnė aukščiausią 5 žvaigždučių įvertinimą, kurį suteikė nepriklausomas automobilių saugumą Europoje tiriantis institutas „Euro NCAP“. Daugiau informacijos apie bandymus ir rezultatus rasite čia: https://shorturl.at/LFx03
Visapusės garantijos
„GWM“ automobiliams suteikiamas vienas dosniausių garantijų paketų rinkoje. Visapusė penkerių metų garantija, neribota rida, aštuonerių metų aukštos įtampos baterijos garantija ir įvairios kitos garantijos – visa tai suteikia pasitikėjimo, kad jūsų automobilis bus apsaugotas ilgus metus:
– 5 metų naujo automobilio garantija (neribota rida);
– 8 metų baterijos garantija (arba 160 000 km);
– 2 metų atsarginių dalių garantija (neribota rida);
– 5 metų dažų garantija (neribota rida);
– 12 metų garantija nuo kiauryminio prarūdijimo (neribota rida).
Pažangi baterijos technologija, užtikrinanti ilgalaikį veikimą
„GWM“ automobiliuose, tarp jų „ORA 03“ ir „WEY 05“, įdiegta pažangi baterijų technologija, užtikrinanti patvarumą ir ilgaamžiškumą. Tiek „ORA 03“, tiek „WEY 05“ modelyje sumontuota skysčiu aušinama baterija, užtikrinanti optimalų veikimą pakartotinio greito įkrovimo metu. Baterija suprojektuota taip, kad tarnautų ilgiau nei automobilio eksploatavimo laikas, o jei jos talpa (SOH) per garantinį laikotarpį sumažės ir nebesieks 70 proc., ji bus nemokamai suremontuota.
Santrauka
Vairuoti „GWM“ automobilį reiškia rinktis saugumą, kokybę ir pažangias technologijas. Jūs įsigyjate ne tik automobilį: nesvarbu, ar vairuojate „ORA 03“ elektromobilį, ar „WEY 05“ įkraunamą hibridinį automobilį, jūs investuojate į įvairiapuses garantijas ir greitą atsarginių dalių tiekimą, kai jų prireikia. Reguliarūs nuotoliniai atnaujinimai užtikrina, kad jūsų automobilyje visada bus įdiegtos naujausios technologijos ir saugos funkcijos, o geriausi „Euro NCAP“ saugos bandymų rezultatai ir pažangi baterijų technologija garantuoja ilgaamžiškumą ir saugų, novatorišką vairavimą.