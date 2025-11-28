„Subaru“ pristato naujos kartos elektrinius SUV: štai ką siūlo „Solterra“ ir „Uncharted“ modeliai

Pasak UAB „JMA centras“ generalinio direktoriaus Vykinto Kezio, elektrifikacija tampa esmine „Subaru“ strategijos dalimi: „Naujos kartos modeliai suteiks mūsų klientams dar pažangesnę, technologiškai brandesnę ir saugesnę elektrinio mobilumo patirtį. Tikimės, kad išankstinė prekyba leis greičiau reaguoti į augančią paklausą ir užtikrins galimybę klientams išsirinkti jiems tinkamiausias komplektacijas“.
Atnaujinta „Solterra“ sugrįžta po trejų metų nuo savo debiuto ir siūlo dar geresnes technines savybes: du elektriniai varikliai užtikrina 252 kW (343 AG) galią, leidžiančią 100 km/h greitį pasiekti vos per 5,1 sekundės. 73,1 kWh baterija ir pagerintas efektyvumas leidžia nuvažiuoti iki 532 km*, o įkrovimas nuo 10 iki 80 proc. trunka vos 28 minutes net ir esant minus 10 laipsnių temperatūrai.
Automobilis gali vilkti iki 1,5 tonos, o jo dizainas atnaujintas – pakeista priekinė dalis, modernizuotas interjeras, integruotas 14 colių informacijos ir pramogų ekranas bei patobulinta kamerų sistema.
Naujasis „Uncharted“ – pirmasis „Subaru“ visiškai elektrinis kompaktiškas SUV, skirtas vairuotojams, ieškantiems nuotykių ir sportiškumo.
Modelis siūlomas su skirtingomis jėgainėmis: dviejų variklių AWD versija su 77 kWh baterija generuoja 252 kW (343 AG) galią ir leidžia nuvažiuoti iki 525 km*, o didesnio nuotolio FWD versija su ta pačia baterija pasiekia iki 600 km*. Bazinis modelis komplektuojamas su 57,7 kWh baterija ir 123 kW (165 AG) galia, leidžiančia įveikti iki 455 km*.
Visose versijose montuojamas 22 kW įkroviklis, o greitasis įkrovimas iki 80 proc. trunka apie 30 minučių (esant minus 10 laipsnių), pasitelkiant išankstinį baterijos pašildymą. Standartiškai montuojama ir naujos kartos „Subaru Safety Sense“ saugumo sistema.
Iki gruodžio 31 d. visuose „JMA centras“ salonuose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje užsisakant 2026 m. „Solterra“ arba „Uncharted“ taikoma 1000 eurų nuolaida.
* Nurodytos preliminarios nuvažiuojamo atstumo reikšmės.