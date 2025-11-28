AutoTechnika

Patyrę vairuotojai pila populiarų gėrimą į automobilio langų ploviklio baką: ar tai tikrai padeda

2025 m. lapkričio 28 d. 16:08
​Viena iš liaudiškų gudrybių, kaip išlaikyti puikią automobilio būklę, yra „Coca-Colos“ pylimas į langų ploviklio bakelį.
Daugiau nuotraukų (4)
Pasak leidinio „Autopilotas“, šio populiaraus gėrimo sudėtyje yra fosforo rūgšties, kuri pasižymi valomosiomis savybėmis.
Ji tirpdo ne tik purvą ir riebalus, bet net ir rūdis.
Todėl kai kurie vairuotojai „Coca-Cola“ naudoja įvairiems automobilio paviršiams valyti. Įskaitant priekinį stiklą.
Kokie yra  „Coca-Colos“ pylimo į ploviklio bakelį privalumai
Šis gėrimas padeda susidoroti su svarbiomis problemomis:
  • sunkiausiai įveikiamų nešvarumų pašalinimas: „Coca-Cola“ lengvai susidoroja su nešvarumais, su kuriais įprasti plovikliai negali susitvarkyti, pavyzdžiui, medžių dervomis ar vabzdžių žymėmis;
  • apsauga nuo užšalimo – dėl didelio cukraus kiekio gėrimas padeda sumažinti ploviklio bake esančio skysčio užšalimo temperatūrą, o tai labai svarbu žiemą;
Kokia yra „Coca-Cola“ naudojimo rizika
Nors nauda akivaizdi, „Coca-Cola“ pylimas į šį rezervuarą turi ir trūkumų, kuriuos svarbu žinoti prieš naudojant šį gėrimą:
  • vabzdžių pritraukimas: dėl savo saldaus kvapo „Coca-Cola“ vasarą pritraukia vabzdžius;
  • plovimo sistema gali užsikimšti: cukrus ir kitos gėrime esančios priemaišos ją užkemša, todėl geriau rinktis kolą be cukraus;
  • dažų pažeidimas: fosforo rūgštis gali pažeisti dažus, ypač jei ilgą laiką su jais liečiasi.
Šaltinis: tsn.ua
