Išskyrė klaidas, kurios priverčia variklį „dusti“, ir įvardijo, kas už tai dar blogiau

„Pradedantieji dažnai perjungia pavaras per anksti arba per vėlai. Pirmuoju atveju variklis dirba per mažomis apsukomis ir pradeda trūkčioti, antruoju – atvirkščiai, riaumoja ir greičiau dėvisi“, – paaiškina Kijevo vairavimo mokyklos instruktorius Olegas Š.
Per anksti
Jei vairuotojas didina pavarą esant nepakankamoms variklio apsukoms, motoras praktiškai užspringsta. Tai sukuria vibracijas, kurios perduodamos pavarų dėžei, velenams ir guoliams. Po kelių mėnesių tokio režimo atsiranda būdingi garsai ir svirties laisvumas.
Per vėlai
Kai pavaros įjungiamos pavėluotai, didžiausias krūvis tenka sankabai. Jos frikcinis diskas perkaista, atsiranda degėsių kvapas. Serviso meistrai teigia, kad dauguma sankabos keitimų, kainuojančių apie 245–306 eurus, susiję būtent su tokiomis klaidomis.
Staigus sumažinimas
Dar blogiau, kai vairuotojas staigiai sumažina pavarą iškart per dvi pakopas, pavyzdžiui, iš penktos į trečią.
„Apsukos staiga pakyla iki maksimumo, sankaba nespėja suveikti, o ratai gali prarasti sukibimą su keliu“, – perspėja mechanikas Andrėjus L.
Pasak specialisto, po kelių tokių staigių veiksmų pavarų dėžės (mechaninės pavarų dėžės – red.) detales tenka keisti.
Optimalus pavarų perjungimo būdas – nuosekliai, neskubant, orientuojantis į variklio garsą. Dauguma šiuolaikinių variklių patogiai dirba diapazone 2–3500 apsisukimų per minutę.
