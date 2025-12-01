Lietuvos metų automobilio 2026 rinkimuose „Subaru Forester“ tapo „4×4“ nominacijos nugalėtoju

„Mums šis įvertinimas yra ypač svarbus, nes jį skiria nepriklausomi ekspertai, realiomis sąlygomis vertinantys automobilio galimybes. Tikime, kad naujos kartos „Forester“ dar labiau sustiprins Subaru pozicijas Lietuvoje ir leis vairuotojams iš naujo atrasti nuolatinės simetriškosios visų varančiųjų ratų sistemos pranašumus“, – sako Vykintas Kezys, UAB „JMA centras“ generalinis direktorius.
Pasak rinkimų komisijos: „Pretendentai į „Metų 4×4“ nominaciją buvo vertinami ne pagal gražų dizainą ar teorinę kėbulo prošvaisą. Didžiulę svarbą turi realus automobilio gebėjimas važiuoti ten, kur baigiasi asfaltas.“
Šeštosios kartos „Forester“ išsiskiria nuolatine simetrine visų varančiųjų ratų sistema ir viena didžiausių prošvaisų savo klasėje – 220 mm. Inžinieriai skyrė daug dėmesio vairavimo charakteristikų tobulinimui: naujos kartos technologijos leidžia naudotis 11,6 colio įstrižainės centriniu ekranu, o „SUBARU Starlink“ sistema suteikia lengvą prieigą prie svarbiausios informacijos.
Esant pavojui, automobilis, naudodamas pažangiąją adaptyviąją pastovaus greičio palaikymo sistemą, gali sustoti, įjungti avarinius žibintus, atrakinti duris ir automatiškai susisiekti su pagalbos tarnybomis.
Vairuotojams gerai pažįstamos „EyeSight“ ir „X-MODE“ sistemos taip pat žengė į priekį – saugumo ir pravažumo galimybės šiame modelyje yra dar labiau išplėstos.
Nuo pat debiuto 1997 metais „Forester“ išliko ištikimas savo vardui – tai modelis, kuriam miškas ir bekelė yra natūrali aplinka. Šiandien, kai padidinto pravažumo automobiliai yra vieni dažniausių pirkėjų pasirinkimų, universalus ir patikimas „Forester“ išlieka etalonu savo klasėje.
Atraskite „Forester“ pranašumus patys – užsiregistruokite bandomajam važiavimui JMA centras salonuose Vilniuje, Kaune arba Klaipėdoje ir pajuskite skirtumą patys.
subaru foresterSubaruMetų automobilis
