Paskelbė „Metų automobilio 2026“ nugalėtojus: rinkimuose dalyvavo net 33 modeliai

Konkursas tapo lūžio tašku
29-uosiuose „Metų automobilio“ rinkimuose šiemet buvo deleguoti net 33 modeliai, pristatyti rinkai per pastaruosius metus, iš kurių net 18 buvo varomi tik elektros energija. Negana to, šiemet konkurso gretas papildė net aštuoni Kinijos automobilių gamintojų prekės ženklai, kurių modeliai komisijai tapo savotiška naujiena.
„Šiuos metus galime pavadinti lūžio tašku, kadangi pastaraisiais metais, gal net jau dešimtmetį, nauji automobiliai nuo savo ankstesnių kartų skirdavosi labai nedaug. Gamintojai jau buvo sukūrę ir ištobulinę puikius automobilius, tad erdvės tobulėjimui ėmė stigti.
Vis dėlto visiškai naujų modelių atsiradimas rinkoje vėl pakurstė naujus jausmus. Vėl turėjome galimybę išbandyti visiškas rinkos naujienas, o tai buvo įdomi patirtis“, – mintimis finalo metu dalijosi Lietuvos žurnalistų autoklubo prezidentas ir komisijos narys Valdas Valiukevičius.
Patyręs žurnalistas teigė, kad nepaisant to, jog automobiliai vis labiau panašėja, komisijos darbas sudėtingėja. Tobulėjant automobiliams atsiranda vis daugiau informacijos, kurią būtina įvertinti, tad tinkamam naujausių modelių išbandymui reikia įvairių dedikuotų bandymų, užduočių ir netgi specialios įrangos.
Vis dėlto, vertinant visus konkurse dalyvavusius modelius, išryškėjo ir dar viena tendencija, kuri automobilistus gali ir nuliūdinti. Nepaisant to, kad bendra automobilių galia didėja ir kasmet konkurso automobilių parkas tampa vis galingesnis, šiais metais buvo nuspręsta atsisakyti „Sportiškiausio automobilio“ nominacijos, kadangi absoliuti dauguma konkurse dalyvavusių automobilių yra krosoveriai bei miesto visureigiai, orientuoti į komfortą ir erdvę.
Nauji modeliai atnešė ir naujų iššūkių
Vienintelis komisijos narys, rinkimuose dalyvaujantis nuo pat konkurso pradžios 1997 metais ir prisidėjęs prie visų Lietuvos „Metų automobilio“ konkursų geriausiųjų išrinkimo, Renaldas Gabartas teigė, kad šiais metais pirmą kartą įvyko reikšmingas Kinijos gamintojų įsiliejimas į Europos gamintojų žaidimų aikštelę. Tai ne vienam senojo žemyno gamintojui sukėlė nerimo, tačiau komisijos narys pabrėžė vieną skirtumą.
„Tam, kad Europos ir kiti senieji gamintojai pasiūlytų tokius automobilius, kokius mes dabar matome, jie turėjo dirbti daugybę metų, tuos modelius tobulinti ir perdaryti iš esmės. Kinijos gamintojų modeliai yra dar jauni ir kartais tai galima pajausti.
Jie turi daug funkcijų, daug įrangos ir patogių bei išmanių sprendimų, tačiau kartais, kaip senam instrumentui, jiems pritrūksta suderinimo. Vis dėlto akivaizdu, kad jiems nereikės dešimtmečio, kad tai ištobulintų, nes jau dabar turime gerų automobilių, kurie artimoje ateityje taps išties stipriais konkurentais jau vairuotojų pamėgtiems modeliams“, – įžvalgomis dalijosi R. Gabartas.
Anot komisijos nario, būtent visiškai naujų modelių vertinimas ir tapo didžiausiu iššūkiu, nes per labai trumpą laiką reikėjo ne tik susipažinti su automobiliais, bet ir nuodugniai įsigilinti į kiekvieno galimybes.
Geriausius rinko gausi komanda
Komisija rūpinosi, kad visi automobiliai būtų įvertinti objektyviai, tad ne tik patys iniciavo bandymus, bet ir pasitelkė išorės ekspertus. Šiemet prie konkurso partnerių prisijungė „Ignitis ON“, „DKV Mobility“, „Febi Bilstein“, „Nord Security“, „Autoplius.lt“ ir „Vilnius TECH“, kurių atstovai pasirūpino, kad geriausios modelių savybės neliktų nepastebėtos. „Tautos automobilį“ kasmet renka patys vairuotojai, balsavimas visą mėnesį vyko naujienų portale tv3.lt.
Susumavus visus vertinimų balus, geriausiųjų titulai buvo išdalinti šiems modeliams:
• „Metų automobiliu iki 35 000 eurų“ tapo „Dacia Bigster“;
• „Metų automobiliu iki 55 000 eurų“ tapo „Tesla Model Y Juniper“;
• „Metų automobiliu virš 55 000 eurų“ tapo „Audi A6 Avant“;
• „Ignitis ON Metų elektromobilis“ nominacijos nugalėtoju tapo „Mercedes-Benz CLA“;
• „Nord Security Kibernetiškai saugiausias automobilis“ nominacijos nugalėtoju tapo „Audi A6 Sportback e-tron“;
• „Metų vairas“ nominacijos nugalėtoju tapo Karolis Raišys;
• „Febi Metų PRO“ nominacijos nugalėtoju tapo „Dacia Bigster“;
• „Metų saugiausias“ nominacijos nugalėtoju tapo „Tesla Model Y Juniper“;
• „DKV Mobility Įmonės automobilis“ nominacijos nugalėtoju tapo „Škoda Elroq“;
• „Metų 4×4“ nominacijos nugalėtoju tapo „Subaru Forester“;
• „Autoplius Metų inovacija“ nominacijos nugalėtoju tapo „Xpeng G9“;
• „Tautos automobilis“ nominacijos nugalėtoju tapo „Dacia Bigster“;
„Metų automobilio“ rinkimų konkursas organizuojamas kiekvieną rudenį, o nugalėtojus renka 10 narių sudaryta komisija. Šiemet joje dirbo:
• Valdas Valiukevičius – Autoklubo prezidentas, pirmasis Lietuvos žurnalistas, akredituotas Dakaro ralyje, automobilių ekspertas ir knygų autorius;
• Renaldas Gabartas – automobilių sporto žurnalistas ir daugkartinis „Press Rally“ dalyvis bei prizininkas, vienintelis žmogus, „Metų automobilio“ konkurso komisijose dirbantis nuo pat pirmojo konkurso 1997 m.;
• Justas Lengvinas – automobilių ir motociklų apžvalgininkas, projekto „Lietuvos metų motociklas“ organizatorius;
• Linas Butkus – ilgametis „Verslo žinių“ redakcijos narys;
• Vitoldas Milius – „Auto Bild Lietuva“ vyriausiasis redaktorius, tarptautinio „Autobest“ konkurso komisijos narys;
• Jurgis Paplaitis – automobilių ir motociklų apžvalgininkas, laidos „Motorai“ vedėjas;
• Egidijus Babelis – TV6 laidos „Autopilotas“ žurnalistas;
• Žilvinas Pekarskas – 15min rubrikos „Gazas“ redaktorius, socialiniuose tinkluose žinomas „Dakarsko“ vardu;
• Vytautas Pilkauskas – automobilių ir autosporto fotografas;
• doc. dr. Saugirdas Pukalskas – „Vilnius TECH“ Automobilių inžinerijos katedros vedėjas ir transporto inžinerijos mokslininkas.
