Internautai pašėlo dėl to, ką sugalvojo lietuvis: kasdien taip nepamatysi

Ant priekinio skydelio padėta kepurė su užrašu „Pirties šefas“. Iš automobilio išvestas ir kaminas.
Toliau vartotojas parodė ir automobilyje įrengtos pirties vidų.
Jam atidarius automobilio dureles matoma, kad vidus iškaltas medinėmis lentelėmis, o sukonstruota pirtis jau kūrenasi.
Įtaisytoje krosnyje dega malkos, iš kamino rūksta dūmai, o vietoje sėdynių – mediniai gultai.
Vaizdo įrašas jau sulaukė daugiau nei 150 tūkstančių patiktukų ir beveik 175 tūkst. pasidalijimų.
Vaizdelis išties prajuokino internautus.
Komentatoriai juokavo, kad dabar jau automobilis tikrai nepraeis techninės apžiūros.
„Techninės apžiūros tikrai nepraeis“, – rašė vienas.
„Reikia pirties? Pristatome į bet kurią vietą“, – juokavo kitas.
Dar vienas juokėsi klausdamas: „O tai čia ant kablio reik atsitempt ar ir per miestą galima važiuoti“.
Tiesa, linkėjimus su tokiu įrenginiu siuntė ir kaimynas latvis, nufotografavęs savo automobilį-pirtį.
Kiti dalijosi, kad matė panašų vaizdą ir kitose šalyse, tokiose kaip Vokietija ir Lenkija.
AutomobilisPirtisLietuva
Rodyti daugiau žymių