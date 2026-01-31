Savaitgalį – iki 32 laipsnių šalčio: 3 dalykai, kuriuos būtina patikrinti automobilyje

Atsižvelgiant į prognozuojamas oro sąlygas, „Swedbank“ vairuotojams rekomenduoja patikrinti tris dalykus, kurie gali padėti išvengti techninių nesklandumų.
„Esant tokiam šalčiui net ir techniškai tvarkingi automobiliai gali neužsivesti – žema temperatūra smarkiai sumažina akumuliatoriaus talpą, o kartu gali kilti ir kitų nesklandumų, susijusių su kuro sistema, skysčiais ar padangomis. Vairuotojams tai dažnai reiškia ne tik nepatogumus, bet ir neplanuotas išlaidas“, – sako Laimonas Garbenčius, „Swedbank“ draudimo bendrovės Klientų aptarnavimo ir žalų administravimo departamento vadovas.
Anot jo, sausį skambučių dėl pagalbos kelyje skaičius išaugo 54 proc., lyginant su gruodžio mėnesiu. Daugiau nei 6 iš 10 atvejų buvo susiję su šalčio sukeltomis problemomis, dauguma jų – dėl išsikrovusio akumuliatoriaus. Dalies šių situacijų būtų galima išvengti, jei prieš didelius šalčius vairuotojai skirtų dėmesio keliems paprastiems dalykams.
Trys dalykai, kuriuos rekomenduojama patikrinti dar šiandien
Anot ekspertų, pirmiausia vairuotojams rekomenduojama pasitikrinti automobilio skysčius. Patariama įsitikinti, kad aušinimo skystis yra tinkamos koncentracijos ir atsparus prognozuojamai temperatūrai – tai ypač aktualu tais atvejais, kai skystis nebuvo keistas ilgesnį laiką. Per silpnos koncentracijos aušinimo skystis gali prarasti apsaugines savybes, o esant ekstremaliam šalčiui tai didina variklio aušinimo sistemos gedimų riziką.
Ne mažiau svarbus ir langų plovimo skystis – jei jis nepritaikytas prognozuojamai temperatūrai, gali užšalti purkštukai ir žarnelės, o prastas matomumas žiemą išlieka vienu dažniausių eismo įvykių rizikos veiksnių.
Kitas svarbus veiksmas – patikrinti padangų slėgį. Atšalus orams, slėgis padangose natūraliai krenta, todėl gali būti per mažas, net jei tikrinote palyginti neseniai. Per žemas slėgis blogina automobilio valdymą, ilgina stabdymo kelią, didina degalų sąnaudas ir spartina padangų dėvėjimąsi.
Taip pat rekomenduojama nepalikti beveik tuščio kuro bako. Vyraujant dideliam šalčiui, tuščias bakas didina kondensato susidarymo tikimybę, o tai gali sukelti papildomų problemų kuro sistemoje.
Šaltis pavojingas ne tik automobiliams, bet ir namams
Itin žema temperatūra kelia grėsmę ir namų infrastruktūrai – ypač vandentiekio vamzdžiams. Nešildomose ar prastai apšiltintose patalpose esantys vamzdžiai gali užšalti ir trūkti, o tokios situacijos dažnai baigiasi užliejimu ir neplanuotomis išlaidomis.
Žiemą, kai oro temperatūra ilgą laiką išlieka žema, vandentiekio vamzdžiai tampa vienu jautriausių namų infrastruktūros elementų – užšalęs vanduo plečiasi ir gali sukelti vamzdžių trūkimus ar kitus rimtus pažeidimus. Siekiant sumažinti tokių situacijų riziką, svarbu iš anksto pasirūpinti vamzdžių izoliacija, palaikyti pastovią temperatūrą patalpose, kuriose jie yra, ir nepalikti jų visiškai nešildomų.
„Net ir laikantis visų rekomendacijų, žiema kartais pateikia netikėtumų. Tokiais atvejais didžiausia vertė yra pasiruošimas ir aiškumas – ką darysite nutikus vienai ar kitai situacijai, kad ji būtų išspręsta kuo sklandžiau ir be didesnių finansinių nuostolių“, – sako L. Garbenčius.
