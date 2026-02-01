Nuo konvejerio nuriedėjo paskutinis šios markės automobilis: skelbia eros pabaigą

Visgi, paskutinis „Jaguar F-Pace“ nebus parduodamas.
Jis bus perduotas „Jaguar Daimler Heritage Trust“ vadovui Matthew Davisui ir išsaugotas nacionalinėje kolekcijoje Geidone. Ten jis stovės greta kitų svarbiausių modelių – tarp paskutinio „Jaguar XE“ ir pirmojo „SS Jaguar“ 2,5 litro sedano – įprasminant 90 metų bendrovės istoriją.
Teigiama, kad dešimtmetį trukusį „Jaguar F-Pace“ gamybos etapą vainikuoja juodos spalvos, didelio našumo SVR versija, kaip nurodo „Jaguar Enthusiasts’ Club“. Po variklio dangčiu – riaumojantis 5,0 litro kompresorinis V8 variklis, išvystantis 550 AG ir 700 Nm. Galia perduodama visiems keturiems ratams per aštuonių pavarų automatinę transmisiją, todėl iki 100 km/val. automobilis įsibėgėja per 4,0 sek., o didžiausias greitis siekia 286 km/val.
Buvo siūloma ir šiek tiek kitokia SVR 575 versija, kurios galia padidinta iki 575 AG, tačiau išliko toks pats sukimo momentas, maksimalus greitis ir įsibėgėjimas kaip standartinės SVR versijos.
Nors plačiai neafišuota, ši riboto leidimo modifikacija faktiškai tapo simboliniu atsisveikinimu su „Jaguar“ V8 palikimu.
„Jaguar“ atrodo ryžtingai nusiteikęs judėti tik elektrinių automobilių kryptimi, net ir tuo metu, kai kiti gamintojai ima abejoti vien elektros strategijomis. „Audi“, „Porsche“ ir „Mercedes-Benz“ – kaip ir daugelis kitų – viešai pristabdė visiškos elektrifikacijos planus, o gamintojai, pasirinkę kelių technologijų kryptį, tokie kaip „Toyota“, „Hyundai“ ir BMW, panašu, žengia pirmyn tvirtesniu pagrindu“, – rašoma portale.
Užmojus sumažino
Jau anksčiau žiniasklaidoje buvo skelbiama, kad pirminis Europos planas nuo 2035-ųjų uždrausti automobilius su vidaus degimo varikliais buvo sušvelnintas.
Naujausiu pasiūlymu siekiama ne visiško uždraudimo, o 90 proc. išmetamųjų anglies dioksido emisijų sumažinimo.
Likę 10 proc. emisijų turėtų būti kompensuojami naudojant mažai anglies dioksido išskiriančią plieną ar tvarius degalus.
Tai reikštų, kad įkraunami hibridai (PHEV), modeliai su vidaus degimo varikliu, veikiantys kaip elektros pavaros generatoriai (REEV), lengvieji hibridai ir kitos ne visiškai nulinės emisijos transporto priemonės galėtų išlikti rinkoje ir po 2035-ųjų.
Nors „Jaguar“ ir toliau laikosi įsipareigojimo sukurti itin prabangų elektromobilį, kol kas nėra aišku, kokia tiksliai bus jo forma.
Skelbiama, kad bendrovė neseniai atsisveikino su savo vyriausiuoju kūrybos vadovu – žmogumi, prižiūrėjusiu prieštaringai vertinamą prekės ženklo atnaujinimą ir daug diskusijų sukėlusį „Type 00“ koncepcinį modelį, kuris, kaip teigta, turėjo užsiminti apie naują britų markės automobilių erą.
Kol automobilių entuziastai ir ilgamečiai „Jaguar“ gerbėjai liūdi dėl atsisveikinimo su vidaus degimo varikliais, Solihalo miesto (Jungtinė Karalystė) gamyklos darbuotojai šį etapą išgyveno kiek kitaip.
Pasak „Jaguar Enthusiasts’ Club“, nuotaika buvo pasitikinti savimi ir orientuota į ateitį.
AutomobilisgamybaElektromobiliai
Rodyti daugiau žymių