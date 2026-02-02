Pavyzdžiui, su didesniu „Peugeot 2008“ ar „Opel Mokka“, kurio naudoto automobilio apžvalga pasirodė visai neseniai. Ją rasite žemiau.
Tokie jau tos modulinės platformos privalumai – identiškus konstrukcinius sprendimus galima pritaikyti tiek mažesniems, tiek ir didesniems automobiliams.
Tad čia – ir identiškos pavaros, varikliai, multimedijos sistema. Grįžtant prie apžvelgiamo mažojo „Peugeot 208“, jis visada buvo tarp populiariausių Europoje šio segmento automobilių, besidalijantis aukščiausias pardavimo vietas tiek su kito prancūzų gamintojo „Renault Clio“ modeliu, tiek „Dacia Sandero“, „Volkswagen Polo“ ar „Toyota Yaris“. Vieną jų rasite žemiau.
Ir, palyginti su japonišku „Yaris“, „Peugeot 208“ galima pagirti tiek dėl labiau kokybiškos salono apdailos, geresnės garso izoliacijos, tiek ir daugiau vietos sėdintiems gale – kam šitie akcentai yra svarbūs, turėtų į tai atkreipti dėmesį.
Tačiau kaip ir bendraplatformis „Opel Mokka“, taip pat ir „Peugeot 208“ tiesiog neturi efektyvios hibridinės pavaros, kuria gali pasigirti „Yaris“. Nes jei norite važiuoti taupiai, tai toks bus dyzelinis 1,5 l 102 AG motoras. Kuris ne 1100 kilogramų nesveriančiai mašinai yra daugiau nei pakankamas, tačiau miesto mašinai visgi nėra geriausias pasirinkimas.
Nes važinėjant trumpais atstumais, greitai pradeda kištis kietųjų dalelių DPF filtras, pareikalaudamas regeneravimo. O kartais – ir didesnių remonto darbų. Ir kuo mašina senesnė, tuo šios įrangos priežiūra tampa brangesnė. Ypatingai, kaip jau minėjau, jei daugiausiai važinėjate mieste trumpais atstumais.
Tad lieka alternatyva – 1,2 l trijų cilindrų benzininis motoras, kurio bazinė versija pasiekia 75 AG, variantų su turbina galia yra 101 arba 131 AG – su pastaruoju galima ir automatinė aštuonių laipsnių transmisija. Ir nors ji pasižymi sklandžiu ir tolygiu veikimu, visgi hidraulinis transformatorius iš nedidelio darbinio tūrio variklio atima nemažai galios, tad, palyginti su mechanine versija, tokio automobilio sąnaudos bus apie 1,5-2 l /100 km benzino didesnės (gamintojo nurodomos vidutinės degalų sąnaudos yra 5,3 l/100 km).
Tad štai tokia ir alternatyva. O dar tiek turbodyzelinis, tiek ir benzininiai varikliai turi savo ypatumų. Konkrečiai – dyzeliniams varikliams specialistai rekomenduoja skirstomąją grandinę keisti kas 80 tūkst. kilometrų, o benzininiuose varikliuose montuojamą skirstomąjį dirželį – vos kas 60 tūkst. kilometrų arba kas šešerius metus.
Reikalas tas, kad benzininių „PureTech“ motorų skirstomasis dirželis yra alyvoje ir gana greitai pradeda pleišėti, atplaišos užkiša variklio tepimo kanalus, taip pat seniai keistas dirželis gali trūkti, taip gręsiant nesėkmingai ir brangiai kainuojančiai vožtuvų ir stūmoklių „santuokai“.
Tad, palyginti su šiais dalykais, kitos silpnosios „Peugeot 208“ vietos, tokios kaip streikuojanti multimedijos sistema ar nepakankamai efektyviai veikiantis salono vėdinimas, pasirodys tik smulkmena. Na, o pratęsta „Mango Insurance“ automobilio garantija užtikrins apsaugą nuo netikėtų išlaidų įsigijus tiek naują, tiek ir naudotą automobilį.
Daugiau apie naudotą „Peugeot 208“ žiūrėkite vaizdo apžvalgoje.