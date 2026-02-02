Šalčiausią žiemos rytą – vairuotojų įspūdžiai: dalijasi, ar pavyko užvesti automobilį

Socialiniuose tinkluose vairuotojai dalijasi vaizdo medžiagomis ir komentarais, kaip jiems šįryt sekėsi užvesti automobilius. Socialinio tinklo „Facebook“ grupėje apie automobilius vieni rašė, kad automobilį pavyko užvesti iškart, kiti tokie džiaugsmingi nebuvo.
„Nuosava be problemų, darbinė mirus“, „Darbinė „Renault Kangoo“ 1,9 DCI 4x4 lengvai, žmonos „Nissan Note“ 1,5 DCI – akumuliatorius nusprogo“, „Užsikūrė sunkiai, bet užkūriau, žvakė viena tik veikia“, „Net nekūriau savo, nes žinau, kad neužsikurs“, „Audi, man rodos, reik kurt laužą po kateriu“.
Tačiau didžioji dalis teigia savo automobilius užvedę be problemų.
„-28, laisvai užsivedė“, „Net nejuto prie -30“, „1,9 TDI lengvai, akumuliatoriui 4 metai“, „Iš pirmo pasukimo“, „Oi mano senukė audi šaunuolė, nesitikėjau užkurti, bet užsikūrė gana gerai“.
Tiesa, vienas komentatorius suabejojo tokiu lengvu automobilių užkūrimu ir rašė, kad vairuotojai meluoja. Tačiau iš vaizdo įrašų matyti, kad vairuotojams sekėsi neblogai – kai kurie automobiliai be problemų užsikūrė ir esant daugiau nei -30 laipsnių šalčio.
Primename, kad naktį iš sekmadienio į pirmadienį buvo šalčiausia.
LRT radijui Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikė Elena Kliukina atskleidė, kur buvo šalčiausia.
„Iki rekordo dar – toli. Tokiu laiku istoriškai buvo ir apie 40 laipsnių šalčio ir daugiau. Tačiau tokie panašūs šalčiai buvo prieš 14 metų“, – sakė sinoptikė. Ji nurodė, kur meteorologinės stotys fiksavo didžiausią šaltį. Didžiausias šaltis šiąnakt buvo užfiksuotas Šeduvos stotyje – 34 laipsniai šalčio. Toks pat šaltis užfiksuotas ir Joniškyje.
Automobiliaišaltisakumuliatorius
Rodyti daugiau žymių