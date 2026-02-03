AutoTechnika

Socialinius tinklus „sprogdina“ vaizdo įrašas iš Lietuvos – internautai negalėjo patikėti savo akimis

2026 m. vasario 3 d. 19:52
Lrytas.lt
Video
Ko gero, sniego kasimas kieme ar gatvėse – darbas ne iš maloniųjų daugeliui. Tačiau kai kas pats jau ir nesivargina – įdarbina robotus. Socialiniame tinkle „Tik tok“ žaibiškai išplito įrašas, kuriame matyti kaip apsnigtą šaligatvį atkakliai bando nukasti robotas.
Daugiau nuotraukų (4)
Socialiniame tinkle „Tik tok“ plinta įrašas, kuriame užfiksuota kaip slidų, snieguotą šaligatvį bando nuvalyti robotas, kuris primena bendrovės „Figure AI“ gaminamą „Figure 0“.
Vieni internautai pratrūko juokais, kitiems vargstančio roboto pagailo ir rašė, kad užuot filmavus – reikėjo jam padėti, mat šis galiausiai neišlaikęs pusiausvyros nugriuvo veidu į žemę. 
Treti džiūgavo, kad pagaliau robotai ir Lietuvoje galės padėti žmonėms padaryti darbus, kurių jie nelabai mėgsta ir gyrė roboto atkaklumą darbuojantis itin nelengvomis sąlygomis. Įraše aiškiai matyti, kad jis slidinėja, tačiau valytuvo vis tiek nepaleidžia.
„Pagaliau robotai pakeis mus“, – ironizavo vyriškis. „Jam reikėtų „kačių“ ant batų“, – juokavo kitas.
Šis įrašas tapo labai populiarus, jį pasidalijo daugiau nei 180 tūkst., kartų, o peržūrų skaičius jau perkopė 2,5 mln. ribą.
 
robotasgatvėvalymas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.