Socialinius tinklus „sprogdina“ vaizdo įrašas iš Lietuvos – internautai negalėjo patikėti savo akimis

Socialiniame tinkle „Tik tok“ plinta įrašas, kuriame užfiksuota kaip slidų, snieguotą šaligatvį bando nuvalyti robotas, kuris primena bendrovės „Figure AI“ gaminamą „Figure 0“.
Vieni internautai pratrūko juokais, kitiems vargstančio roboto pagailo ir rašė, kad užuot filmavus – reikėjo jam padėti, mat šis galiausiai neišlaikęs pusiausvyros nugriuvo veidu į žemę.
Treti džiūgavo, kad pagaliau robotai ir Lietuvoje galės padėti žmonėms padaryti darbus, kurių jie nelabai mėgsta ir gyrė roboto atkaklumą darbuojantis itin nelengvomis sąlygomis. Įraše aiškiai matyti, kad jis slidinėja, tačiau valytuvo vis tiek nepaleidžia.
„Pagaliau robotai pakeis mus“, – ironizavo vyriškis. „Jam reikėtų „kačių“ ant batų“, – juokavo kitas.
Šis įrašas tapo labai populiarus, jį pasidalijo daugiau nei 180 tūkst., kartų, o peržūrų skaičius jau perkopė 2,5 mln. ribą.