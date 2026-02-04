Po galingų protestų Irane – vienas draudimas pašalintas

Anksčiau įstatymas tiesiogiai nedraudė moterims vairuoti motociklų ir motorolerių, tačiau valdžios institucijos atsisakydavo išduoti pažymėjimus. Dėl tokios padėties moterys buvo laikomos teisiškai atsakingomis už avarijas net ir tada, kai būdavo jų aukos.
Irano pirmasis viceprezidentas Mohammadas Reza Arefas antradienį pasirašė rezoliuciją, patikslinančią kelių eismo taisykles, kurias sausio pabaigoje patvirtino Irano ministrų kabinetas, pranešė šalies naujienų agentūra „Ilna“.
Rezoliucija įpareigoja kelių policiją „teikti praktinius mokymus moterims pareiškėjoms, organizuoti egzaminą tiesiogiai prižiūrint policijai ir išduoti moterims motociklo vairuotojų pažymėjimus“, pranešė „Ilna“.
Šis pakeitimas įvyko po protestų bangos visame Irane. Iš pradžių ji kilo dėl nepasitenkinimo ekonomine padėtimi, bet praėjusį mėnesį protestai peraugo į antivyriausybines demonstracijas visoje šalyje.
Teheranas pripažino, kad per neramumus žuvo daugiau nei 3000 žmonių, teigė, kad dauguma jų buvo saugumo pajėgų nariai ir praeiviai.
33 metų reklamos agentūros darbuotojai Sainai, jau pusmetį važiuojančiai į darbą motoroleriu, kelių eismo taisyklių pakeitimas atėjo „per vėlai“, nes „moterys jau daug mėnesių važinėja motociklais“.
„Nemanau, kad tai yra pagrindinė mūsų visuomenės problema“, – sakė ji, turėdama omenyje pastaruoju metu vykusius protestus ir Irano ekonomikos problemas.
Nuo 1979 m. Irano islamo revoliucijos moterys susidūrė su daugybe visuomeninių apribojimų, o aprangos taisyklės kėlė iššūkį motociklininkėms.
Moterys viešumoje privalo dengti plaukus galvos apdangalu ir dėvėti kuklius, laisvus drabužius, tačiau pastaraisiais metais daugelis nepaisė šių taisyklių. Pastaraisiais mėnesiais motociklais važinėjančių moterų skaičius smarkiai išaugo.
Ši tendencija sustiprėjo po jaunos iranietės Mahsos Amini mirties areštinėje 2022 metais. Ji buvo areštuota už įtariamą aprangos kodo pažeidimą. Jos mirtis sukėlė protestus visame Irane, per juos moterys reikalavo didesnių laisvių.