„Porsche“ pristato jubiliejinį modelį – į kelius išriedės vos 90 tokių automobilių

„Porsche“ automobiliai skirti ne tik kasdieniniam malonumui ar lenktynių trasų rekordų gerinimui, bet ir įprasmina automobilių pramonės istoriją. Naujausias gamintojo modelis, dedikuotas ikoniškam vizionieriui – dizaineriui Ferdinand Alexander (F. A.) pagerbia jo kūrybą, kuri tapo nepavaldi laikui“, – sako „Porsche Lietuva“ vadovė Rasa Klimavičiūtė.
Šio jubiliejinio modelio išorė ir interjeras buvo įkvėpti „G“ serijos „911“, kurį F. A. Porsche vairavo 1980-aisiais. Vieną iš naujausių modelių jau įsigijo jo sūnus Markas Porsche.
„Esu įsitikinęs, kad mano tėvas būtų pamilęs šį ypatingą „911“, – sako jis. „Į šį įdomų projektą įtraukėme daugybę detalių, atspindinčių mano tėvo asmeninius pomėgius.
Specialiai šiam modeliui sukurta F. A. „Green Metallic“ spalva primena jo „911“ modelio „Oak Green Metallic“ spalvą. Sėdynių viduryje panaudotas F. A. „Grid-Weave“ audinys atspindi jo mėgstamo švarko raštą.“
Anot „Porsche Lietuva“ vadovės Rasos Klimavičiūtės, „911 GT3 90 F. A. Porsche“ modelis išsiskiria itin ribotu gamybos kiekiu.
„Tai bus vienas retesnių ir be abejonės, kolekcionierių geidžiamų modelių, kurių į kelius išriedės tik 90“, – sako ji.
Papuošti elegantiškais „Heritage Design“ elementais naujausi „911 GT3 90 F.A. Porsche“ modeliai išvystys iki 375 kW (510 AG) galią ir pasieks 450 Nm. sukimo momentą. Aprūpinti „Touring“ paketu, su išskleidžiamu galiniu spoileriu, išsiskirs unikalia „Oak Green Metallic“ modelio spalva, menančia F.A. Porsche turėtą „Porsche“ automobilį.
Kolekcinis automobilis išsiskiria juodos satino spalvos „Sport Classic“ ratlankiais, įkvėptais klasikinių „Fuchs“ ratlankių, su centriniu užraktu, taip pat 1963 m. istoriniu herbu ir paauksuotu „90 F. A. Porsche“ ženkleliu ant bagažinės grotelių.
Legendinių „911 GT3 90 F.A.“ spalvą kūrė „Paint to Sample Plus“ ekspertai kartu su Porsche šeima, o nuo 2026 m. visi automobiliai, turintys „Paint to Sample“ ir „Paint to Sample Plus“ dažus, turės naują, tai įprasminantį ženklą.
Be to, modelio interjeras dekoruotas F. A. Porsche mėgstamo švarko raštu. „Chalk Beige“ dekoratyvinės siūlės ir „Grid-Weave“ audinys sėdynių centruose papildo „Truffle Brown Club Leather“ apmušalus ir sukuria unikalią nuotaiką, skirtą F. A. Porsche atminimui. Šiuo audiniu taip pat aptraukta daiktadėžė, dokumentų dėklas ir bagažinės kilimėlis.
Prietaisų skydelio viršuje montuojamas specialus „Sport Chrono“ laikrodis, sukurtas pagal originalų „Chronograph I“, kuris buvo pagamintas kaip vienetinis modelis F. A. Porsche.
Kitas automobilio interjero akcentas – riešutmedžio apdailos pavarų perjungimo rankenėlė, kurioje išgraviruotas F. A. Porsche parašas, tuo tarpu dar viena paauksuota plokštelė su parašo kopija, originalus „911“ automobilio siluetas ir užrašas „One of 90“ – ant dekoratyvinės prietaisų skydelio apdailos identifikuoja kiekvieną „911 GT3 90 F. A. Porsche“.
Itin ribotos serijos „911 GT3 90 F. A. Porsche“ modelius užsisakę pirkėjai, gaus dovanų legendinius „Porsche Design Chronograph 1“ laikrodžius iš titano, menančius visą „Porsche Design“ istoriją bei kelioninį krepšį.
Minint legendinio kūrėjo jubiliejų, „Porsche“ gamintojas, bendruomenei taip pat pristato ir legendines F.A. Porsche kūrėjo roges vaikams – „Porsche Junior“. Šias sportines roges „Porsche“ pristatė 1960-aisiais, jos buvo populiarios ir tarp F. A. Porsche bei jo vaikų. Naujoji rogių versija pagaminta iš anglies pluošto, jos jau buvo išbandytos ir patikrintos lenktynėse bei automobilių inžinerijoje.
Kaip ir naujausių „911 GT3 90 F.A.“ automobilių, „Porsche Junior“ rogių bus pagaminta tik 90 vienetų, jų spalva – „F. A. Green Metallic“, o sėdynės pagalvėlė yra padengta „F. A. Grid-Weave“ audiniu, kuris naudojamas „911 GT3 90 F. A. Porsche“ interjere.
