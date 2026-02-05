Priežastis, dėl kurios vairuotojai dažniausiai kvietė pagalbą kelyje per šalčius: tai – silpnoji vieta

Tokie orai tapo rimtu išbandymu automobiliams ir akivaizdžiai paveikė vairuotojų kasdienybę – techninės pagalbos prireikė gerokai dažniau nei įprastai, skelbiama „Swedbank“ draudimo bendrovės pranešime žiniasklaidai.
„Sausį fiksavome maždaug dvigubai išaugusį klientų skambučių dėl techninės pagalbos skaičių, palyginti su lapkričio ir gruodžio mėnesiais.
Praėjęs itin šaltas savaitgalis išsiskyrė išaugusiu bendru techninės pagalbos poreikiu – per dvi dienas pagalbos paslaugų vairuotojams suteikta apie 2,5 karto daugiau nei įprastą sausio dieną“, – sako Laimonas Garbenčius, „Swedbank“ draudimo bendrovės Klientų aptarnavimo ir žalų administravimo departamento vadovas.
Anot jo, šaltuoju laikotarpiu ypač išauga pagalbos poreikis rytais, kai automobiliai po nakties šalčio paprasčiausiai neužsiveda, o situaciją dar labiau apsunkina trumpos kelionės ir rečiau įkraunamas akumuliatorius.
Išsikrovęs akumuliatorius – dažniausia priežastis kviesti pagalbą
„Swedbank“ draudimo bendrovės duomenimis, sausio 1–28 d. techninė pagalba dėl išsikrovusio akumuliatoriaus buvo teikiama vidutiniškai 7 kartus per dieną. Tai išlieka dažniausia priežastimi, dėl kurios vairuotojai kreipiasi pagalbos žiemos metu, ypač tuomet, kai žema temperatūra laikosi kelias dienas iš eilės.
Didžioji dalis iškvietimų praėjusį mėnesį buvo susiję būtent su akumuliatoriaus problemomis, tačiau pasitaikė ir kitokių situacijų – vairuotojai kreipėsi dėl užklimpimų ar pradurtų padangų. Pastarieji atvejai žiemą tampa klastingesni, nes sniegas gali paslėpti aštrius daiktus ar kliūtis, kurių vairuotojai tiesiog nemato.
Kai labai šalta, prioritetas – kelyje esantiems vairuotojams
„Esant stipriam šalčiui, didžiausias prioritetas visada yra žmonių saugumas. Pirmiausia siekiame kuo greičiau padėti tiems vairuotojams, kurie yra įstrigę kelyje ir negali tęsti kelionės, nes ilgai būnant šaltyje tokiomis sąlygomis galima greitai sušalti“, – sako L. Garbenčius.
Jo teigimu, laukiant pagalbos itin svarbu pasirūpinti savo šiluma – jei netoliese yra vieta, kur galima sušilti, pavyzdžiui, degalinė ar kita vieša erdvė, verta ja pasinaudoti.
Tuo atveju, jei pagalbos tenka laukti atokesnėje vietoje ar kelio ruože, saugiausia likti automobilyje, kuris bent iš dalies apsaugo nuo vėjo ir šalčio. Automobilyje rekomenduojama turėti šiltą antklodę ar pledą bei vienkartinių rankų šildyklių – jos padės išvengti sušalimo belaukiant, kol atvyks techninė pagalba.