Automobilis keičiantis pagreičio ir galios suvokimą – „Porsche Taycan Turbo“

Skeptikai teigė, kad be sportiniams „Porsche“ būdingo opozicinio variklio garso, šis modelis nesugebės nustebinti ne tik šio gamintojo, bet ir apskritai automobilių entuziastų. Tačiau jie klydo, nes toks „Taycan Turbo“, koks šiuo metu parduodamas „Autogidas.lt“ skelbimų portale, ne tik stebina, bet suteikia ir kitokį, dar nepatirtą pojūtį, kai jo galia išnaudojama maksimaliai.
Žemas, aštraus silueto, bet labai aptakus „Porsche Taycan“ kėbulas iš karto sufleruoja, kad tai sportinis automobilis. Nors jis turi keturias duris ir juo patogiai gali keliauti keturi žmonės, tačiau puikiai išlaikytos proporcijos bei klasikinio „Porsche“ dizaino įkvėpta kėbulo forma, leidžia suderinti praktiškumą su sportiškumu, o istoriją sujungia su dabartimi.
Iki smulkiausių detalių išbaigtas ne tik „Taycan“ dizainas, tačiau jame įdiegtas ir „Porsche“ sportiškumo genas. Su tokiu, tik elektra varomu modeliu, gamintojas rizikavo suerzinti markės entuziastus, todėl reikėjo tobulai suderinti važiuoklę, kuri užtikrintų stabilumą bei tikslumą ir kasdienį komfortą, tuo pat metu. Šį rezultatą pasiekti pavyko, nes daugelis „Taycan“ vairuotojų giria šio elektromobilio puikias valdymo savybes, kurias užtikrina žemas svorio centras bei puikus važiuoklės reguliavimas, tačiau tuo pat metu, automobilis užtikrina aukštą komforto lygį, todėl puikiai tinka kasdienėms kelionėms tiek mieste, tiek užmiestyje.
Tačiau net ir to nepakanka, kad įtikinti sportinių automobilių vairuotojus, kurie įpratę prie didelės galios ir aštrios dinamikos. Todėl „Porsche“ šiam elektromobiliui to suteikė su kaupu. Net ir bazinis modelis varomas tik galiniais ratais, siūlo 400 arklio galių pajėgumą ir galimybę nuo 0 iki 100 km/val. įsibėgėti per 5,4 sekundės.
Tuo metu toks „Taycan Turbo“, koks parduodamas „Autogidas.lt“ skelbimų portale, turi visų varančių ratų pavarą ir 670 arklio galių, todėl įsibėgėti iki 100 km/val. gali vos per 3,2 sekundės, o jau po truputį daugiau nei dešimties sekundžių, pasiekia 200 km/val. greitį. Bet svarbu ne tik laikas, tačiau ir pojūtis. Dėl elektros variklių efektyvumo ir iš karto išvystomo maksimalaus sukimo momento, automobilis iš vietos pajuda itin agresyviai, o bėgėjasi tolygiai. Bendrą įspūdį dar labiau sustiprina tai, jog viskas vyksta tyliai. Tai sukuria unikalią patirtį ir visiškai kitokį pagreičio pojūtį, nei automobiliai su vidaus degimo varikliais.
Visa tai, kiekvieną dieną, galite patirti patys, įsigiję tokį „Porsche Taycan Turbo“, kuris šiuo metu parduodamas už 80 tūkst. eurų.
Šis modelis siūlo ne tik naują bei modernią, puikiai subalansuotą vairavimo patirtį, bet ir išraiškingą, aukštos klasės raudonos bei juodos spalvos interjerą su „Sport chrono“ paketu, bei net tris lietimui jautrius ekranus, kurių vienas skirtas priekyje sėdinčiam keleiviui, taip pat daugybę moderniausių komforto bei saugumo technologijų.
Modelis: Porsche Taycan Turbo
Gamybos metai: 2020
Degalų rūšis: Elektra
Varantys ratai: Visi (AWD)
Variklio galingumas: 500 kW
Rida: 31,000 km
Kaina: 80,000 eurų
