Lietuvos oro uostai pristatė įspūdingą sniego valymo techniką: pamatykite

Sausį LTOU technikos parkas dar pagausėjo ir sustiprėjo ant kilimo ir tūpimo takų išriedėjus 15 naujų galingų sniego valymo automobilių su įspūdingais 7 metrų pločio sniego verstuvais, skelbiama pranešime žiniasklaidai.
„Aerodromų priežiūros technikos atnaujinimas yra itin svarbus, kartais kritinis, siekiant užtikrinti oro uostų veiklos tęstinumą ir skrydžių saugumą.
Šių metų žiema yra puikus testas aerodromų priežiūros sistemai ir komandoms, kurios 24 valandas per parą ir 7 dienas per savaitę rūpinasi, kad orlaiviai pakiltų ir nusileistų saugiai. Nauja moderni technika padidina mūsų pajėgumus dar efektyviau atremti stichijos iššūkius“, – sako Lietuvos oro uostų Operacijų departamento direktorius Valdas Stropus.
Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostus pasiekė penkiolika, iš įmonės „Aebi Schmidt Group“ įsigytų, modernių sniego valymo automobilių, kurie sniegingą ir šaltą sausį jau įrodė savo privalumus. LTOU Operacijų departameto direktorius pažymi, kad nauja technika padidina aerodromo priežiūros efektyvumą, nes visi automobiliai yra sukurti būtent šioms funkcijoms atlikti. Pasak V.Stropaus, labai svarbu užtikrinti aukštus skrydžių saugos reikalavimus, gerinti darbų kokybę ir sumažinti remonto prastovų riziką, planuojant dar didesnį skrydžių intensyvumą kiekviename oro uoste.
Automobilio ilgis – net 22 metrai, o įrangos arsenalas – įspūdingas
Naujieji masyvūs automobiliai yra negabaritinė technika, kurios konstrukcija ir įranga yra specialiai pritaikyta būtent oro uostų aplinkai. Šie sniego valymo automobiliai gali atlaikyti didelį krūvį atšiauriomis sąlygomis ir užtikrinti aukštą dangų priežiūros kokybę bei darbo našumą. „Aebi Schmidt“ gaminami automobiliai yra maždaug du kartus didesni už įprastus kelių priežiūros sunkvežimius, kurie žiemą išrieda barstyti gatvių ir valyti sniego.
Jie turi daugiau ir galingesnių mechanizmų bei įrangos: priekyje įtaisytą verstuvą, šepetį viduryje ir pūstuvą kėbulo gale, tad suderintai atlieka tris funkcijas iš karto. Galiūno ilgis siekia net 22 metrus, o įspūdingo verstuvo plotis – 7 metrai. Visa tai – tam, kad kilimo ir tūpimo takai būtų kuo greičiau nuvalyti ir danga paruošta saugiems orlaivių manevrams.
Valyti pradeda iškart, vos pasirodo snaigės
Pasak Valdo Stropaus, žiemiškų orų sezonas įprastai prasideda lapkritį ir baigiasi kovo mėnesio pabaigoje, kai lauke vyrauja žema temperatūra ir oro uosto dangoms reikia specialios priežiūros. Svarbiausias už aerodromų priežiūrą atsakingos komandos tikslas – užtikrinti, kad žiemos sezonu oro uostai galėtų veikti sklandžiai ir nepertraukiamai.
Sniego valymas vykstant skrydžiams aerodrome pradedamas iškart prasidėjus krituliams, kol ant dangos yra tik plonas kritulių sluoksnis. Sniego valymo technika paprastai juda kolona: 5–7 sniego valymo automobiliai ir rotoriai rikiuojami sparnu kairėn arba dešinėn, naudojami cheminių reagentų purkštuvai – barstytuvai. Paprastai sniegas ir ledas nuo kiekvieno tako dangos yra tandemu verčiamas, šveičiamas, pučiamas, asfaltas apipurškiamas specialiais reagentais. Siaučiant stichijai komandų darbas organizuojamas nenutrūkstamai, pamainomis.
Sniego ir ledo valymas vykdomas tol, kol sąlygos atitinka nustatytus standartus, yra tinkami tako sukibimo parametrai ir užtikrinama skrydžių sauga. Nuolat matuojamas dangos sukibimas, kad kilti, leistis ir riedėti būtų saugu.
Skaičiuojama, kad per sezoną sniego valymo automobiliai intensyviai naudojami apie 30–60 dienų, o iš viso per metus vidutiniškai – 650 aktyvių darbo valandų. Esant gausiam snygiui, oro uosto technika gali dirbti po 24 valandas per parą ir kelias paras iš eilės. Įveikti žiemišką snygį ne taip paprasta, pavyzdžiui, Vilniaus oro uosto kilimo-tūpimo takas, jei būtų gatvė mieste, ją sudarytų apie 15 eismo juostų ir tęstųsi 2,5 kilometro.
Nauja technika – investicija į ilgalaikį saugumą ir efektyvumą
Per paskutinius dvejus metus į naują aerodromų dangų priežiūros techniką LTOU investavo 9 mln. eurų. Už šias lėšas buvo įsigyta didelio našumo sniego valymo automobilių, sniego numetimo rotorių, didelio našumo sniego krautuvas, savivarčių sunkvežimių, traktoriai, su sniego valymo įranga pritaikyta oro uosto dangų priežiūrai. Ši technika užtikrina ne tik dangų paruošimą, bet ir sklandų sniego sąvartų tvarkymą.
Investicijų projekte numatyta, kad nauja sniego valymo technika Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostuose tarnaus 15 metų. Seną techniką oro uostai planuoja parduoti aukciono būdu.
