Visai ne tai, ko tikėjotės: ekspertai įvardijo efektyviausią elektromobilį JAV rinkoje

Ratų dydis ir pavaros įtaka
Efektyviausiu pripažintas „Lucid Air Pure“ variantas su galiniais varomais ratais ir 48 centimetrų skersmens ratlankiais. Palyginimui, pati efektyviausia „Tesla“ versija pagal EPA reitingus buvo „Model Y Standard“ su 45 centimetrų skersmens diskais ir galine pavara. Pastebima, kad padidinus „Lucid“ ratų dydį, jo efektyvumo reitingai šiek tiek krenta, tačiau išlieka itin aukšti.
„Visais ratais varomi „Tesla“ modeliai atsilieka dar labiau. „Model Y“ efektyvumas fiksavo žymų kritimą – kombinuotame cikle jis pasiekė tik 117 MPGe (elektromobilių energijos suvartojimo rodiklis). Tuo tarpu „Model 3 Long Range“ pademonstravo 128 MPGe rezultatą, todėl pagal naujausius 2025 metų EPA vertinimus jis yra efektyviausias „Tesla“ modelis su visų varomų ratų sistema“, – priduria „Jalopnik“.
Strateginis požiūris į efektyvumą
„Lucid Motors“ ekspertų teigimu, didžioji dalis sėkmės slypi įmonės filosofijoje – viskas kuriama ir integruojama viduje. Viskas, pradedant akumuliatoriumi bei varikliais ir baigiant programine įranga, yra suprojektuota pačios „Lucid“ komandos. Tai suteikia bendrovei akivaizdų pranašumą prieš konkurentus optimizuojant visą technologinę grandinę.
Specialistai automobilio variklį vadina inžineriniu stebuklu: jis yra lengvas, kompaktiškas, galingas ir kartu neįtikėtinai efektyvus.
Kuriant „Air“ modelį, ypatingas dėmesys buvo skirtas ir svorio mažinimui. Automobilyje naudojamas aliuminio rėmas, o akumuliatoriai sumontuoti lengvame epoksidinės dervos ir stiklo pluošto kompozite. Tai ne tik sumažina bendrą masę, bet ir užtikrina geresnį atsparumą šilumai bei korozijai.