Pasekmės automobiliams – negailestingos: tai svarbu padaryti jau dabar

Specialistai pranešime žiniasklaidai pabrėžia, kad būtent dabar svarbu pasirūpinti automobilio švara – ne tik dėl estetikos, bet ir siekiant apsaugoti kėbulą bei prailginti transporto priemonės tarnavimo laiką.
Poveikis automobilio konstrukcijoms
TUV NORD Lietuva, UAB Transporto priemonių techninės ekspertizės padalinio vadovas Vladimiras Tonkich teigia, kad žiemos metu automobiliai patiria didesnį neigiamą aplinkos poveikį – ypač nukenčia dugnas ir važiuoklė: ratų arkos, sparnų vidinės briaunos, slenksčiai, kėbulo siūlės bei pakabos tvirtinimo taškai.
„Tai zonos, kurios tiesiogiai veikiamos druskos tirpalo ir pasižyminčios silpnesne antikorozine apsauga. Dėl savo konstrukcijos jos dažnai lieka sunkiai pasiekiamos kasdienei priežiūrai, todėl jose kaupiasi drėgmė ir korozijos procesai vyksta sparčiausiai“, – sako jis.
Aplinkos veiksniai ir automobilio būklė
Pasak eksperto, žiemos metu koroziją skatina ir cheminiai veiksniai.
„Keliuose naudojama druska veikia kaip elektrolitas, spartinantis elektrocheminę reakciją tarp metalo ir deguonies, o drėgmė palaiko šią reakciją net ir automobiliui stovint vietoje. Kai temperatūra svyruoja apie nulį, drėgmė kartu su druskos likučiais užsilaiko sunkiai pasiekiamose vietose, todėl korozija intensyvėja.
Iš pirmo žvilgsnio automobilis gali atrodyti tvarkingas, tačiau pirmieji korozijos požymiai dažnai lieka nepastebėti – smulkūs dažų burbuliukai ties kėbulo siūlėmis, paviršinis metalo patamsėjimas ar rudos dulkės ant pakabos detalių rodo, kad konstrukcinės dalys pradeda silpnėti“, – teigia jis.
Pažeidimai, kurie gali likti nepastebėti
Pasak eksperto, ignoruojama korozija gali lemti rimtus techninius gedimus.
„Dugno ar slenksčių pažeidimų remontas dažnai kainuoja šimtus ar net tūkstančius eurų, o techninės apžiūros metu automobilis gali būti pripažintas netinkamu eksploatuoti“, – sako V. Tonkich.
Papildomą riziką, anot jo, kelia ir eksploatacijos metu atsirandantys mikropažeidimai.
„Nuo smėlio ar akmenukų pažeistas dažų sluoksnis net ir naujuose automobiliuose tampa korozijos židiniu. Šiuolaikiniuose automobiliuose, siekiant sumažinti svorį, dažnai naudojami plonesni metalai, todėl net ir nedideli pažeidimai ilgainiui gali turėti rimtų pasekmių“, – pabrėžia ekspertas.
Kodėl svarbu ne tik nuplauti, bet ir tinkamai išdžiovinti automobilį
„Circle K“ degalų ir plovyklos kategorijos vadovas Baltijos šalims Rokas Laurinavičius pažymi, kad žiemos laikotarpiu automobilio plovimas yra viena svarbiausių prevencinių priemonių, padedančių sumažinti druskos ir purvo poveikį bei ilgiau išlaikyti gerą automobilio techninę būklę.
„Žiemos metu automobiliai nuolat veikiami agresyvių aplinkos veiksnių – druskos, drėgmės ir temperatūrų svyravimų, todėl reguliarus plovimas tampa ne tik estetiniu, bet ir praktiniu sprendimu. Priklausomai nuo oro sąlygų, rekomenduojame automobilį plauti bent kartą per porą savaičių arba po laikotarpių, kai keliai gausiai barstomi druska ir smėliu. Svarbu pasirūpinti, kad būtų nuplaunamos ne tik matomos automobilio dalys, bet ir dugnas bei ratų arkos, kuriose kaupiasi daugiausia nešvarumų“, – teigia jis.
Anot jo, esant minusinei temperatūrai ypač svarbu atkreipti dėmesį ir į tinkamą automobilio išdžiovinimą po plovimo.
„Automatinėse plovyklose naudojamos programos, kurių metu plaunamas dugnas ir automobilis padengiamas vašku, tai padeda sumažinti rizikas. Tačiau svarbu skirti papildomą dėmesį automobilio džiovinimui, kad tarpuose, kur vanduo užsilieka, drėgmė nesukeltų nereikalingų rūpesčių“, – dalijasi R. Laurinavičius.
Po plovimo degalinių tinklo atstovas rekomenduoja šluoste ar popieriniu rankšluosčiu papildomai nuvalyti durų, bagažinės bei kitų judančių dalių mechanizmus ir sąlyčio paviršius – tai padės išvengti užšalimo ir užtikrins sklandų automobilio naudojimą žiemą.
„Taip pat svarbu atkreipti dėmesį į lauko temperatūrą: nerekomenduojama plauti automobilio, jei šaltis siekia –20 laipsnių ar daugiau. Vis dėlto realybėje, atlikus visus prevencinius veiksmus prieš plovimą ir po jo bei pasirinkus plovimo programas su džiovinimu, rizikas galima sumažinti iki minimumo“, – sako ekspertas.
Ekspertų rekomendacijos vairuotojams:
Reguliariai plauti automobilio dugną ir ratų arkas, ypač po laikotarpių, kai keliuose intensyviai barstoma druska.
Automatinėse plovyklose rinktis plovimą su džiovinimo funkcija.
Papildomai pasirūpinti durų tarpinių, spynų ir kitų judančių dalių sausinimu.
Stebėti važiuoklės ir stabdžių sistemos būklę bei nedelsiant šalinti net ir smulkius pažeidimus.
senas automobilisšaltiskorozija
