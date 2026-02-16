Vienam turtingam vyrukui pagamino įspūdingą automobilį: rodo ne tik statusą

„Tai priminė apie nuo praėjusio amžiaus 70-ųjų pabaigos veikiančią gamyklinę programą „Sonderwunsch“, kurią laisvai verčiant galima būtų pavadinti specialiųjų pageidavimų skyrimi. Tai programa klientams, kurie nori daugiau galimybių nei suteikia katalogas“, – „Žinių radijo“ laidoje „Piko minutės“ kalbėjo vedėjas Almantas Karčiauskas.
Anot jo, šiandien tai jau savotiškas kūrybos centras, kuriame klientas gali ne tik pasirinkti spalvą ar sėdynių medžiagą, bet ir kartu su „Porsche“ dizaineriais kurti unikalaus – vienetinio – automobilio projektą. Būtent toks automobilis ir yra Carrera T Formosa.
„Formosa“ pavadinimas tai aluzija į portugališką ilgą Formosa – gražioji sala. Taip 18-ame amžyje kolonizatoriai vadino Taivaną.
„Tačiau „Porsche“ estetika – pagarba vietos gamtai. Ipanema blue metallic atspalvis simbolizuoja Ramiojo vendenyno platybes. Suzuki grey metallic – papludimių akmens apalva, o „Formosa“ logotipas – stilizuotos bangos ir kalnai.
Vietinių užuomenų gausų ir viduje: štai medžio apdaila primena Taivano kalnų miškus. Taigi, tai automobilis, kuriame spalva nėra tik spalva. Ji čia tampa savotiška geografijos interpretacija.
Beje, smagu ir tai, kad šiame automobilyje nėra jokių perteklinių blizgučių, kuriais būtų pataikaujama azijiečių skoniui“, – pasakojo A. Karčiauskas.
Jis taip pat pastebėjo, kad „Sonderwunsch“ padalinyje dirbantys stilistai turi puikių diplomatinių gėbėjimų ir prireikus puikiai mokai įtikinti turtingus klientus. Pats 911 Carrera T yra vienas švariausių pagal savo koncepciją šiuolaikinių „Porsche“ modelių, be perteklinių technologijų su mažesniu svoriu ir mechanine 6 pavarų dėže.
Kaip teigė vedėjas, tai automobilis entuziastui, kuris vertina vairavimo pojūtį, o ne tik statusą.
„Todėl būtent šis modelis tapo puikia drobe individualizacijai. Jo grynumas leidžia išryškinti estetines bei emocines idėjas. Trumpai tariant, Formosa tarsi transliuoja, kad individualumas ir analoginis vairavimo džiaugsmas gali sugyventi viename inžineriniame kūrinyje. Visa tai, taipogi, demonstruoja ir naujausias tendencijas rinkoje. Su 911 Carrera T Formosa „Porsche“ dar kartą patvirtino, kad prabanga tai ne galia, o identitetas“, – dėstė A. Karčiauskas.
Anot jo, automobiliai turintys aiškią kultūrinę ar asmeninę istoriją išsaugo ar net didina savo vertę.
„Vienetinių projektų rinka pasaulyje auga, o klientai nori, kad jų automobiliai būtų suasmeninti. Tai savaip panašų į aukštąją madą, individualiai siūtą siūlę ar vienetinį laikrodį. Ir tokie automobiliai tampa vos ne kultūros objektais, asmeninėmis deklaracijomis, o klientai – tokių automobilių bendraautoriais“, – pažymėjo jis.
Porscheporsche 911Automobiliai
Rodyti daugiau žymių