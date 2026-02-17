„Land Rover Defender“ – modernus, bet savo šaknų nepamirštantis visureigis

Pirmos kartos „Defender“ evoliucionavo ir keitėsi net 67 metus – būtent tiek laiko buvo gaminamas šis modelis, kuris savo pasirodymą pradėjo kaip „Series I“. Sukurtas kaip priemonė karui, ilgainiui „Defender“ tapo „švaicarišku peiliuku“, tai yra, tokiu visureigiu, kuris gali būti pritaikytas praktiškai bet kokiems poreikiams. Visame pasaulyje galima atrasti pačių įvairiausių „Land-Rover Defender“ versijų, pradedant paprastais civiliais, skirtais tiesiog važiavimui bekele, baigiant kariniais, greitosios pagalbos, gaisrinės, apsaugos ar turistiniais modeliais. Dėl šios priežasties, ilgainiui „Defender“ tapo pasauliniu visureigiu, galinčiu pačiomis sudėtingiausiomis sąlygomis atlikti įvairias funkcijas.
Tapęs globalia ikona, legendinis visureigis turi ir daugybę gerbėjų bei fanų. Todėl pranešimas apie pirmos kartos modelio gamybos nutraukimą, per visą pasaulį nuvilnijo su dideliu liūdesiu. Sprendimas buvo priimtas dėl to, kad jis nebeatitiko saugumo ir ekologinių Europos bei Jungtinių Amerikos Valstijų reikalavimų, tuo metu tęsti gamybą kitoms rinkoms, būtų buvę nuostolinga. Galiausiai, per keletą dešimtmečių, pasikeitė ir „Land Rover“ pozicionavimas pasaulinėje rinkoje – iš tik bazinius poreikius tenkinančių visureigių, jis išaugo į premium lygio gamintoją.
Įvertinus visa tai, kuriant antros kartos „Defender“ teko daryti daug kompromisų ir sukurti tokį visureigį, kuris atitiktų aukščiausius saugumo standartus, išlaikytų puikias pravažumo savybes, tuo pat metu suteiktų aukštesnės klasės pojūtį.
Galiausiai, 2019-iais buvo atsakyti visi klausimai ir „Land Rover“ pristatė naująjį „Defender“. Visureigio dizainas akivaizdžiai įkvėptas legendinio modelio, tačiau atitinkantis XXI a. standartus. Moderni tapo ir visureigio konstrukcija – vietoje anksčiau naudotos rėminės konstrukcijos, pereita prie komponentų integracijos į kėbulą. Tuo metu viduje, premium lygį atitinkančios medžiagos ir technologijos.
Tačiau svarbiausia, kad jis išlaikė savo nepriekaištingas pravažumo savybes, kurios yra neatsiejamos nuo „Defender“ vardo. Visų varančių ratų pavara su blokuojamais centriniu ir galiniu diferencialais bei dviejų pavarų skirstomuoju reduktoriumi. Dėka orinės važiuoklės, galima padidinti visureigio prošvaisą, kad sunkiai pravažiuojamos kliūtys būtų įveikiamos lengviau, o važiuojant per vandenį, toks „Defender“ gali panirti į iki 90 centimetrų gylį.
Šiuo metu „Autogidas.lt“ skelbimų portale parduodamas antros kartos „Land Rover Defender“ yra pagamintas 2024-iais, aprūpintas galingu 3.0 l darbinio tūrio dyzeliniu varikliu ir įveikęs vos 15,000 kilometrų.
Visureigis pirktas Lietuvoje, jam galioja gamyklinė garantija. Taip pat pardavėjas pasirūpino ir papildoma kėbulo apsaugine plėvele, kurios vertė 4,000 eurų. Todėl šis „Defender“ yra visiškai paruoštas priimti visus iššūkius, o juos įveikiant, keleiviai bei vairuotojas gali mėgautis aukšta klase bei visapusišku komfortu. Todėl šį modelį galima vadinti tikru XXI a. visureigiu.
Modelis: Land Rover Defender 110
Gamybos metai: 2024
Degalų rūšis: Dyzelinas
Varantys ratai: Visi (AWD)
Variklio galingumas: 183 kW
Rida: 15,000 km
Kaina: 85,140 eurų
