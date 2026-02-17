Naudoto „Volkswagen Passat“ (2014–2024 m.) testas: dėl ko verta nerimauti, bet kodėl jis toks populiarus

Čia apžvelgiamas B8 kartos modelis buvo revoliucinis – tai pirmasis „Passat“, pagamintas naudojant modulinę „Volkswagen“ koncerno MQB platformą, tad, palyginti su septintąja karta, buvo gerokai pažangesnis ir efektyvesnis.
Ypač jei vertintume svorį, tai už pirmtaką jis buvo maždaug 100 kilogramų lengvesnis, o ir erdvė salone gerokai padidėjo – tai buvo vieni didžiausių priekaištų ankstesniam modeliui ir ištaisyti šiuos trūkumus leido būtent pažangi nauja platforma.
Šį naudotą automobilį iki atnaujinimo jau esu bandęs.
Bet kadangi „Passat“ vis dar yra vienas populiariausių naudotų automobilių Lietuvoje, po daugiau kaip ketverių metų dar kartą sėdau prie jo vairo.
Šįkart – 2019 m. atnaujinto modelio (testuota mašina pagaminta 2022 m.). Išorės atnaujinimas – daugiau kosmetinis, taip pat technologinis. „Passat“ išvaizdoje buvo atlikti nedideli pakeitimai, nuo šiol visi žibintai buvo tik LED, kurie galėjo turėti ir šviesos pluošto paskirstymo technologiją.
Automobilyje atsirado daugiau saugumo ir savivaldžio važiavimo funkcijų, sumontuota pažangesnė multimedijos sistema su valdymu balsu ir nuotoline kontrole, didesnis ekranas, nuo šiol visų versijų prietaisų skydelis – tik skaitmeninis.
Žinoma, didelė šių automobilių pasiūla rinkoje reiškia, kad ir informacijos apie gedimus netrūksta – aštuntos kartos „Volkswagen Passat“ priekaištaujama tiek dėl multimedijos ir saugumo sistemų gedimų (kuo daugiau inovatyvesnės įrangos, tuo daugiau ir galimybių, kad kažkas nefunkcionuos taip, kaip numatė ją kūrę specialistai).
Be elektronikos, netrūksta informacijos apie purkštukų gedimus, su laiku iš rikiuotės išeinančius kietųjų dalelių filtrus, EGR vožtuvus, turbinas, vandens siurblius. Taip pat, jei reguliariai neprižiūrima (daugiau apie tai – vaizdo apžvalgoje), su trikdžiais pradedančią veikti šiaip jau patikimą dviejų sankabų transmisija.
Bet, apskritai vertinat, šio modelio populiarumas lemia ir tai, kad rinkoje siūloma daug neoriginalių, bet kokybiškų atsarginių dalių, tad „Passat“ priežiūra nebus brangi. Be to, ir pats modelis kainuoja nuo 9 tūkst. eurų, atnaujintą automobilį galima įsigyti nuo 14,5 tūkst. eurų, jį įsigyti jums vartojimo paskolą gali suteikti „Luminor“.
Apie atnaujintą aštuntos kartos „Volkswagen Passat“, kokie yra jo privalumai ir trūkumai, taip pat dėl ko skundžiasi vairuotojai, daugiau sužinosite „Motorai“ vaizdo apžvalgoje.