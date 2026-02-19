Paskelbti automobiliai, kurių rida klastojama dažniausiai – vienas modelis Lietuvoje išsiskiria

Automobilių duomenų įmonė „carVertical“ jau šeštąjį kartą atliko tyrimą, siekdama išsiaiškinti kokių modelių rida Lietuvoje 2025-aisiais buvo klastojama dažniausiai.
Nuo sukčių dažniausiai kenčia „Toyota“, „Mercedes-Benz“ ir „Volvo“ modeliai
2025 m. Lietuvoje dažniausiai buvo klastojama „Toyota Prius“ rida – net 21,2 proc. visų „carVertical“ tikrintų „Prius“ rida buvo netikra. Vidutiniškai šio modelio rida buvo pakoreguojama 139,6 tūkst. kilometrų. Toliau rikiuojasi „Volvo V70“ – 17,2 proc. ir „Mercedes-Benz E-Class“ – 13,8 proc. „Volvo V70“ rida vidutiniškai buvo koreguojama 128,2 tūkst. kilometrų, o „Mercedes-Benz E-Class“ – 149,4 tūkst.
Sankcijos neužkardė kelio tūkstančiams automobilių patekti į Rusiją: atskleidė pagrindinį metodą
Visi šie modeliai ganėtinai populiarūs ir kitose Europos šalyse. Dažnu atveju nesąžiningi pardavėjai importuoja automobilius iš vienos šalies į kitą, pakeliui nurėždami nemenką dalį ridos.
Kadangi šalys nesikeičia transporto priemonių duomenimis, vietinės automobilius registruojančios įstaigos nemato istorinių ridos duomenų. Dėl šios priežasties perkant naudotą transporto priemonę verta pasitikrinti jos istoriją, kuri padės geriau įvertinti perkamo modelio būklę.
„Automobilio ridos įrašai, apgadinimų duomenys, savininkų kaita ir kita pirkėjams svarbi informacija lieka nacionalinių institucijų ir privačių bendrovių duomenų bazėse. Šios informacijos pirkėjai pasiekti negali, todėl visoje Europoje vairuotojai rizikuoja įsigyti praeityje smarkiai apgadintus automobilius ar tokius, kurių rida reikšmingai pakoreguota“, – sako „carVertical“ automobilių rinkos ekspertas Matas Buzelis.
Dažniausiai klastojamų automobilių rida nebūtinai pakoreguojama labiausiai. Lietuvoje labiausiai koreguojama jau minėtų „Mercedes-Benz E-Class“ ir „Toyota Prius“ rida. Iškart už jų rikiuojasi „Ford S-Max“, kurio odometro rodmenys vidutiniškai buvo sumažinami 132,2 tūkst. kilometrų.
„Istorijos ataskaitoje vairuotojai gali pamatyti, kaip kito automobilio rida bėgant metams, kada ji buvo pakoreguota ir, kiek kilometrų ji sumažinta. Kai kurių automobilių rida būna pakoreguota net keletą kartų, siekiant padaryti automobilį patrauklesniu antrinėje rinkoje, – aiškina M. Buzelis.
Mažiausiai rizikos – perkant „Audi A4“
Ne visi automobiliai vienodai domina nesąžiningus pardavėjus. Tarp 20-ies automobilių, kurių rida klastojama dažniausiai, saugiausias „Audi A4“ – iš visų „carVertical“ tikrintų „Audi A4“ modelių, 8,2 proc. turėjo pakoreguotą ridą. Nors tikimybė įsigyti tokį „Audi“ su suklastota rida net tris kartus mažesnė nei „Toyota Prius“, vis tiek tai ganėtinai ženkli suklastotų odometrų dalis. Tai reiškia, jog net vienas iš dvylikos „Audi A4“ tikrintų Lietuvoje gali turėti pakoreguotą ridą.
Toliau rikiuojasi „Mercedes-Benz CLS-Class“ (8,24 proc.) ir „Toyota Avensis“ (8,3 proc.).
Iš visų tyrime dalyvavusių Europos šalių dažniausiai buvo klastojama „Toyota Prius“ (14,3 proc.), „Audi A8“ (12,2 proc.) ir „Volvo V70“ (9,3 proc.) rida.
Metodologija
„carVertical“ tyrime analizuojamos įmonės vartotojų įsigytos automobilių istorijos ataskaitos nuo 2025 m. sausio iki 2025 m. gruodžio. Ataskaitose aptikti ridos klastojimo įrašai buvo atrinkti pagal automobilių markes ir modelius, išanalizuoti, paversti į procentus ir surikiuoti pagal dydį.
naudotas automobilisridatyrimas
