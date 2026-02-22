Pirmą kartą keliuose pastebėtas greičiausias „Volkswagen“ krosoveris – testuoja už poliarinio rato

Naujasis „Volkswagen T-Roc“ išlaikys sportinę R versiją – jis rinkoje pasirodys 2027 metais.
Kol kas krosoveris testuojamas už poliarinio rato Švedijoje. Jo nuotraukos paskelbtos svetainėje „Carscoops“.
Bandymų metu „Volkswagen T-Roc“ buvo padengtas kamufliažine plėvele, tačiau dizaino detalės jau matomos. Sportinė versija išsiskiria agresyvesniais buferiais, aerodinaminiu apdailos paketu ir difuzoriumi, taip pat gaus 20 colių ratlankius. Salono nuotraukose matyti sportinės sėdynės.
Jau žinoma, kad naujasis modelis išlaikys 2,0 l turbobenzininį EA888 variklį, tačiau jo galia padidės iki 333 AG – tiek pat, kiek giminingų „Volkswagen Golf R“ ir „CUPRA Formentor VZ“ modelių.
Be to, bus montuojama 48 voltų „švelniojo“ hibrido sistema ir sportinė „Akrapovič“ išmetimo sistema.
Naujasis VW T-Roc R iki 100 km/val. galės įsibėgėti greičiau nei per 5 sekundes ir pasiekti 250 km/val. greitį, tad tai bus greičiausias „Volkswagen“ krosoveris.
Automobilis taip pat turės visų varančiųjų ratų sistemą su traukos paskirstymo funkcija, sportinę pakabą su adaptyviais amortizatoriais ir padidintus stabdžius su mėlynais suportais.
Šaltinis: focus.ua
