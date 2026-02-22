Pristatė nebrangų dvivietį elektrinį kemperį: štai, kokius patogumus jame rasite

Rinkinys, leidžiantis paversti 2026 metų „Kia PV5“ modelį kemperiu, jau parduodamas „Kia Shop“ aksesuarų parduotuvėje.
Pietų Korėjoje jo kaina siekia 2,99 mln. vonų (apie 20 000 dolerių), o vėliau šis sprendimas turėtų pasiekti ir Europos rinką. Apie tai praneša portalas „Electrek“.
Projektas sukurtas bendradarbiaujant su įmone „VanLab“.
Sankcijos neužkardė kelio tūkstančiams automobilių patekti į Rusiją: atskleidė pagrindinį metodą
Naujasis „Kia PV5“ gavo specialų bagažinės modulį, kuris sumontuojamas per kelias minutes.
Pirkėjas šią konstrukciją turi susirinkti savarankiškai pagal instrukciją. Svarbu pažymėti, kad montuojant modulį antros eilės sėdynės lieka savo vietoje.
Susiję straipsniai
Modulį sudaro du suolai, kurie išsiskleidžia ir tampa dviviete lova.
Taip pat komplekte yra nedidelis sulankstomas stalas su reguliuojamu aukščiu.
Suoluose sumontuoti ištraukiami stalčiai ir miniatiūrinė virtuvė. Joje rasite indukcinę viryklę, kompaktišką šaldytuvą (jie jungiami į bagažinėje esantį elektros lizdą) bei stalą maistui ruošti.
4,7 metro ilgio elektromobilis „Kia PV5“ siūlomas su 122 arba 163 AG varikliais.
Mikroautobusas gali turėti 51,5 arba 71,2 kWh talpos baterijas, o jo nuvažiuojamas atstumas siekia nuo 288 iki 400 km.