„Toyota GR Supra“ – daugiau nei tik kitą „rūbą apsivilkęs“ BMW

Ilgą laiką automobilių entuziastai viltingai tikėjosi, kad „Toyota“ visgi grįš prie sportiškų kupė ir nuolat kėlė klausimą – kada bus nauja „Supra“? Tam tikru atsakymu tapo 2014-iais parodytas koncepcinis „FT-1“, bet gamybai paruošta penktos kartos „GR Supra“, kokios skelbimą šiuo metu galima rasti „Autogidas.lt“ portale, debiutavo tik 2019-iais.
Visgi, po to kai 2014-iais „Toyota“ labai nudžiugino ir suteikė daug vilties, 2019-iais pristatyta penktos kartos „GR Supra“, kai kuriems tapo ne itin maloniu siurprizu. Pagrindinė to priežastis, jog japonai šį modelį nuo pagrindų kūrė ne savarankiškai, o kaip pagrindą panaudojo G29 serijos BMW Z4 kabrioletą. Tačiau ar tai tikrai blogai ir „GR Supra“ turi bavarišką, o ne išskirtinį savo identitetą?
Techniškai penktos kartos „Toyota Supra“ yra labiau vokiškas, o ne japoniškas modelis. Į jį buvo montuojami BMW gamybos keturių ir šešių cilindrų benzininiai varikliai, taip pat daugelis prietaisų valdymo ir ergonomikos sprendimų yra identiški, kaip BMW Z4. Tačiau 8 pavarų „ZF 8HP“ pavarų dėžę japonai sureguliavo ir suprogramavo pagal savo poreikius.
Prie naujojo „Ferrari“ elektromobilio vairo – gerai žinomas veidas: išbandė popiežius Leonas XIV
Skiriasi ir kitos šių modelių savybės. Pirmiausia, G29 serijos Z4 yra kabrioletas ir niekada nebuvo gaminamas kaip kupė, o „GR Supra“ priešingai, buvo gaminamas tik kaip kupė. Dėl to gamintojai suformavo pastebimai kitokius jų charakterius. BMW orientuotas į premium segmentą, važiuoklė sureguliuota komfortiškesniam važiavimui, todėl Z4 labiau primena „Gran Turismo“ klasės modelį. „Supra“ važiuoklė standesnė, vairo mechanizmas aštresnis, o kupė kėbulas suteikia daugiau standumo, todėl šis modelis yra sportiškas ir puikiai tinka ne tik dinamiškam kasdieniam naudojimui, bet ir azartiškam pasivažinėjimui lenktynių trasoje.
Galiausiai, penktos kartos „Toyota Supra“ įtikino, kad tai nėra tiesiog kitokį kėbulo dizainą turintis BMW Z4, tačiau akivaizdžiai savitas charakteristikas demonstruojantis sportinis kupė – toks, kokio daugelis ir tikėjosi. Šiandien šį modelį mėgsta viso pasaulio entuziastai, pritaiko įvairias modifikacijas arba skirtingoms autosporto disciplinoms, pradedant žiedinėmis lenktynėmis baigiant drift‘u (red. past. – šonalsydis).
Visgi, po septynių metų gamybos, „Toyota“ pranešė, kad nuo 2026-ųjų kovo mėnesio, šio modelio gamyba stabdoma, todėl nuo šiol, norintys penktos kartos „Supra“, jų turi žvalgytis naudotų automobilių rinkoje. Bet šių kupė pasirinkimas minimalus.
Šiuo metu „Autogidas.lt“ skelbimų portale yra tik viena tokia „GR Supra“, kuri turi 3.0 l, šešių cilindrų, turbo benzininį variklį su 380 arklio galių, o nuo pagaminimo 2022-iais, įveikusi kiek daugiau nei 51 tūkst. kilometrų. Automobilį parduoda tarpininkai, tačiau žadama, kad pirkėjui bus pateikta visa informacija ir aiški istorija. Todėl tai itin reta galimybė Lietuvoje įsigyti penktos „Toyota GR Supra“.
Susiję straipsniai
Modelis: Toyota GR Supra A90
Gamybos metai: 2022
Variklio darbinis tūris: 3,0 l
Degalų rūšis: Benzinas
Varantys ratai: Galiniai (RWD)
Variklio galingumas: 285 kW
Rida: 51,663 km
Kaina: 47,000 eurų
Autogidas.ltToyotaBMW
Rodyti daugiau žymių