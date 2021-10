Po interviu su A. Zuokiene: „Tai – didžiausia besiskiriančių moterų klaida“

Nežinau, kas buvo tarp jų su Zuoku ir kuris kaltas dėl iširusios santuokos, bet iš interviu atrodo, kad skyrybos moterį traumavo.

Liūdina buvo ne tik po moters interviu laidai „Nuo...Iki“. Liūdna buvo skaityti ir komentarus prie anonsinio video ir straipsnių žiniasklaidoje.

Žmonės, ar žinote, kad gulinčio niekas nemuša? Agnė atrodo tikrai palūžusi ir prisikentėjusi. O smerkti ir svaidytis visokiais įžeidinėjimais mes visi drąsūs. Ir smerkiantys komentarai ne tik iš vyrų, bet ir iš moterų!

Kol Agnė buvo savimi pasitikinti moteris, rengė visokius labdaros projektus, kūrė verslą, visi tik tyliai žavėjosi įtakinga moterimi. Daugelis jai galbūt netgi pavydėjo. Tačiau pakako prieš kameras pravirkti ir prasivėrė neapykantos skrynia.

Mūsų tautiečiai neturi empatijos ir atjautos. Silpnumo akimirką žmogus atvėrė širdį, o čia komentatoriai apipila purvais ir trypia be pasigailėjimo. Daugelis tų komentatorių turbūt net neprisimena, kai Agnės autobusiukas važinėjo po kaimus ir tikrino nemokamai moteris nuo krūties vėžio. Dauguma turėtų būti dėkingi jai už išgelbėtas mamas, močiutes, seseris ir dukras.

Manau, kad Agnė padarė didelę klaidą per interviu parodydama savo jautriąją pusę. To daryti nereikėjo. Bent jau aš to nebūčiau dariusi. Nes vos tik parodo žmogus savo silpnąją pusę, iškart visi kaip piranijos pasiruošę suėsti gyvą.

Juo labiau nereikia, kad palūžusią ir sugniuždytą moterį matytų buvęs vyras. Tai – didžiausia išsiskyrusių ar besiskiriančių moterų klaida.

Niekada negalima parodyti savo silpnumo. Geriau jie galvoja, kad mes esame stiprios, savimi pasitikinčios, laimingos ir gyvenančios geriau nei su jais! Manau, kad vieną dieną išsigydžius visas žaizdas taip ir būna!

Linkiu tiek Agnei, tiek kitoms po skyrybų atsitiesiančioms moterims vidinės ramybės!

