Viskas buvo dėl to, kad nepaisant visų karantino draudimų, pas mus į svečius iš kito miesto nieko nepranešę atvyko vyro giminės – mama su tėčiu, brolis su drauge. Atvyko, nes norėjo aplankyti mus sudėtingu karantino laikotarpiu.

Tuo metu, kai jie nusprendė padaryti staigmeną ir nieko mums nepranešę atvyko iš kito Lietuvos krašto, mes buvome pačiame... kaip čia pasakius, romantiško vakarėlio įkarštyje.

Nustebome! Iškart jų neįleidome, buvome be drabužių. Nelaukėme svečių dėl paskelbtų judėjimo ribojimų (neįsivaizduoju, kaip jie pravažiavo visus patikros punktus). Be to, tokiu metu norėjome ir patys šiek tiek apriboti lankytojus ir pasisaugoti. O tą vakarą, kai suplanavom pasidžiaugti romantika, būtinai turėjo atvažiuoti uošviai...

Kol rengėmės ir tvarkėme namus, paprašėme jų palaukti automobilyje (kavinės tuo metu nepriėmė lankytojų arba visai nedirbo), daugiau niekur jie negalėjo nueiti susišildyti.

Žodžiu, kai jau buvome pasiruošę įsileisti svečius, visi buvo suirzę, nepatenkinti. Šventiškos nuotaikos kaip nebūta.

Uošvė dar paleido repliką, kad per adventą reikėtų susilaikyti nuo kūniškų malonumų. Dabar ne laikas tuo užsiimti...

Aš – ką? Taip būdavo gal tik balanos laikais!

O ji man atsakė, kad padoriose šeimose taip nesielgiama. Advento laikotarpiu, pasak jos, reikia susilaikyti ne tik nuo valgių, alkoholio, bet ir nuo fizinio malonumo.

Dabar jau ir man trūko kantrybė. Taip, per didžiuosius pasninkus nevalgom mėsos, bet atsisakyti fizinio artumo su savo vyru nematau reikalo. Juo labiau, kad dar nesu girdėjusi tokio draudimo.

Ar rimtai taip yra, kad per adventą negalima sangulauti? Ar čia tik mano uošvei užkliuvo, kad mes intymiu gyvenimu galim džiaugtis kada panorėję, o ne tik tada, kai uošviai leidžia...

Prieš gražiausias žiemos šventes nutinka patys netikėčiausi ir gražiausi dalykai. Papasakokite savo romantiškiausią Kalėdų istoriją! Naujienų portalas lrytas.lt ir elektroninė parduotuvė Romantika.lt kviečia skaitytojus dalintis savo nepamirštamomis romantiškomis istorijomis ir laimėti vertingus prizus! Skelbiame rašinių konkursą „Romantiškiausios Kalėdų istorijos“. Viskas, ką jums reikia padaryti – aprašyti savo nepamirštamiausią istoriją, nutikusią per gražiausių žiemos švenčių laikotarpį. Rašinius siųskite bendraukime@lrytas.lt.

Net 3 pirmų vietų laimėtojai gaus 200 eurų romantika.lt kuponus atributams nepamirštamai nakčiai! Nugalėtojai bus skelbiami sausio 5 dieną.

Visos atsiųstos istorijos portale galės būti skelbiamos anonimiškai. Portalas lrytas.lt pasilieka teisę neskelbti istorijų, neatitinkančių LR teisės aktų.

