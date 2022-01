Labai nemaloniai nuteikė, kad kalbama viso jaunimo vardu. Aš taip pat priklausau jaunimui, bet su išsakyta pozicija griežtai nesutinku. Tikrai ne visas jaunimas yra toks kategoriškas ir besipiktinantis.

Pirmiausia, tai Liberalaus jaunimo bendruomenei noriu pasakyti, kad laidos vedėja neperžengė jokių etikos normų ir pagarbos žmogui ribų. Laida pramoginė, laisva pokalbių laida.

Niekuo neįpareigojanti, neatstovaujanti nei valstybei, nei kokiam nors politikui ar partijai. Tiesiog moteriški pašnekesiai. Kas čia tokio, kad buvo užduotas klausimas apie seksą? Lyg tai būtų koks nors negražus dalykas. Vedėja paklausė, o pašnekovė turėjo teisę atsakyti ir neatsakė, kas čia blogai?

Arba štai piktinamasi, kad Edita esą nubrėžė tiesioginį, priežastinį ryšį tarp feminizmo ir, kaip jie sako, psichologinių problemų. Iš tiesų feminizmas yra protestuojantis judėjimas. Tam, kad kiltum prieš kažką protestuoti, tave turi kas nors tam pastūmėti. Pavyzdžiui, mane šį laišką pastūmėjo parašyti noras paprieštarauti jau išsakytai Liberalaus jaunimo atstovų pozicijai.

Taip ir laidos vedėja ieškojo priežasties, kodėl pašnekovė yra feministė. Beje, kiekvienas žmogus, taip pat ir laidos vedėja, gali turėti savo asmeninę nepriklausomą nuomonę apie bet kurį reiškinį, taip pat ir feminizmą. Kodėl feminizmą reikėtų laikyti kažkokia „šventa karve“? Kodėl tai reikėtų sudievinti ir apie tai – arba gerai arba nieko?

Edita turi savo nuomonę apie feminizmą. Taip, iš tiesų buvo tokių feminisčių, kurios nesiskusdavo kojų, kurios rengėsi vyriškai, taigi, vedėja pašnekovės ir pasiteiravo apie kojų skutimą, aiškinosi apie jos, kaip feministės, požiūrį.

Štai Liberaliojo jaunimo atstovai tikrai perlenkė lazdą su tokiais epitetais kaip „žema ir apgailėtina“, „nepaisoma bendražmogiškų , elementarių bendravimo kultūros standartų“ ir kaltinimu, jog „yra pagarsėjusi savo skandalingais pasisakymais apie tai, kad, esą, „jaunesni už mus yra pakankamai aiškiai išreikšta narkomanų karta“, tokiu būdu darydama generalizuojančias ir neva visą jaunimą apibrėžiančias išvadas bei redukuodama ir supaprastindama opią ir kompleksišką priklausomybių nuo narkotinių medžiagų problemą“.

Tai jums, Liberaliojo jaunimo atstovai, turėtų būti gėda dėl nepagarbos vyresniam žmogui. Tai jūs, Liberaliojo jaunimo atstovai, norėjote labai protingi pasirodyti ir priraitėte tiek visokių tarptautinių terminų, kad pasirodėte iš didelio rašto išėję iš krašto.

Apskritai, tokie bendraamžiai, kurie reiškia iniciatyvą ne ten, kur reikia, kurie labai kategoriški, kurie tik ir ieško kaip ką įskųsti, „priduoti“, iškapstyti ir visaip smerkti žmones dėl kitokių pažiūrų, kelia didžiulį įtarimą.

Pastebėjau, kad jaunuoliai savo tokiu elgesiu paprasčiausiai bando pridengti savo gabumų nebuvimą mokslams, sudėtingais žodžiais ir frazėmis maskuoja savo trūkumus. Apskritai, atsirado tam tikra dalis tokių skundikų, šventeivų. Let it be, tai jų pažiūros. Tačiau nereikia kalbėti viso jaunimo vardu.

Ši subjektyvi autoriaus nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos: už skaitytojo turinį lrytas.lt neatsako.