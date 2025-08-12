Lietuvoje apsilankęs amerikietis nuėjo apsikirpti: apstulbo, kaip pasielgė salono darbuotojos

„Prieš kelerius metus vedžiau gražią lietuvę ir dabar jau trečią kartą per ketverius metus lankausi šioje šalyje.
Šį įrašą parašiau, nes niekada nesijaučiau taip nuoširdžiai sutiktas nė vienoje kitoje šalyje, kurioje buvau. Gyvenu Europoje jau penkerius metus ir turėjau privilegiją aplankyti daugumą čia esančių šalių.
Kaip čia vyraujančio svetingumo pavyzdį galiu paminėti, kad praėjusią savaitę Lietuvoje pirmą kartą kirpausi.
Dvi moterys, dirbančios salone, buvo labai susijaudinusios, kad aš esu pirmasis amerikietis jų salone, ir nepaisant to, kad jos paprastai nedaro tokių kirpimų, kokius aš paprastai darau, jos atliko nuostabų darbą.
Jūs labai džiaugiatės, kai užsieniečiai moka bent šiek tiek jūsų kalbos, ir net jei mes ne visai gerai susikalbame, jūs visada esate supratingi ir mums padedate.
Man taip pat labai patinka čionykštis maistas! Savo žmonai sakau, kad tai yra „Bulvių šalis“ (žinoma, juokauju), bet pastebėjau, kad Lietuva turi puikią maisto kultūrą, kuri, atrodo, vis auga.
Čia patyriau tiek daug nuostabių dalykų, kad Lietuva tapo mano antraisiais namais“, – rašė vyras.