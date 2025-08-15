Pamergė sugadino geriausios draugės vestuves: „Svečiai plojo ir juokėsi, bet nuotaka buvo šokiruota“

„Mumsnet“ forume ji paaiškino, kad buvo paprašyta parašyti kalbą visų pamergių vardu, ir draugės ją patvirtino. Deja, nuotakai ta kalba visai nepatiko, todėl pamergė susimąstė, ar neperžengė ribos.
Socialiniuose tinkluose, ji rašė: „Man labai reikia išgirsti kitų nuomonę apie šią situaciją. Draugė ištekėjo prieš kelias savaites. Aš buvau pamergė, o jaunikis paprašė manęs parašyti kalbą. Kadangi labai nemėgstu kalbėti viešai, buvo sutarta, kad aš parašysiu kalbą, o kita pamergė ją perskaitys visų keturių pamergių vardu.“
Kaip rašė mirror.co.uk, pamergė pasakojo, kad „labai stengėsi“ rašydama kalbą ir turėjo tik gerų ketinimų: „Draugę pažįstu jau daug metų, todėl turėjau daugybę mielų ir jautrių istorijų. Paprašiau jos draugų ir šeimos narių, įskaitant jos podukras, papasakoti juokingų istorijų. Paklausiau ir apie tai, kaip ji susipažino su jaunikiu.
Nuotaka kartais būna nenuspėjama ir linkusi save pernelyg rimtai vertinti, bet tuo pačiu yra labai šmaikšti ir keistoka. Kalbą parodžiau daugeliui žmonių, kurie ją gerai pažįsta – įskaitant savo partnerį, kitas pamerges ir dvi bendras drauges – ir visi sakė, kad kalba nuostabi.
Svečiai plojo ir juokėsi, todėl maniau, kad kalba visiems patiko, bet nuotaka atrodė šokiruota. Vėliau ji pasakė, kad kalba jai siaubingai nepatiko ir kad aš visiškai sugadinau jos vestuves. Man buvo labai liūdna tai išgirsti, todėl atsiprašiau. Taip pat pasakiau, kaip sunkiai dirbau rašydama kalbą, ir kad šiek tiek švelniai pašiepti yra normalu. Ji tiesiog nusisuko ir nuėjo.
Vėliau nuotaka parašė kitai pamergei, kad jautėsi „visiškai sugniuždyta“, nes manė, kad turėjo „labai elegantiškas vestuves, kol kalba viską sugadino.
Sąžiningai, man ta kalba atrodė labai švelni. Nuotaka ir jaunikis yra keturiasdešimtmečiai. Jam tai jau antros vestuvės, todėl kalboje paminėjau, kad nuotaka jaunystėje buvo vakarėlių liūtė. Paminėjau vieną žinomą žmogų, su kuriuo ji turėjo pasimatymą 2007 metais. Visi jos draugai ir jaunikis apie tai žino, bet jos tėvai – ne.
Taip pat pasakiau, kad ji mėgsta nuolaidas, nes tai tiesa. Per savo mamos laidotuves aš pasakiau, kad mama mėgo nuolaidas, o nuotaka tada užsiminė: „Tikiuosi, kad kažkas ir apie mane tai pasakys per mano laidotuves.“ Todėl maniau, kad jai tai patiks. Kalboje užsiminiau, kad galbūt dėl meilės nuolaidoms vestuvės ir buvo pirmadienį. Man tai atrodė juokinga, bet būtent šis dalykas ją labiausiai supykdė – sakė, kad taip ją pavaizdavau kaip šykščią.
Tačiau likusi kalbos dalis buvo kupina šiltų žodžių ir meilių prisiminimų apie tai, kokia ji nuostabi draugė ir rūpestinga pamotė.
Atsiprašiau, kad kalba taip nepavyko, bet paaiškinau tą patį, ką čia – kad tai buvo labai švelni kalba, o ji pati nėra nuobodi, tad nuobodi kalba jai netiktų. Ji neatsakė, ir dabar nežinau, ką daryti. Esame labai artimos ir paprastai bendraujame kasdien.
Noriu dar kartą susisiekti ir viską ištaisyti, bet taip pat manau, kad ji elgiasi absurdiškai. Man tikrai skaudu, kad jai taip nepatiko kalba ir kad ji nepastebėjo nė vieno gražaus dalyko, kurį pasakiau. Ji net nebendrauja su pamerge, kuri perskaitė kalbą. Ar tikrai keli tokie dalykai galėjo sugadinti jos vestuves?“
Komentatoriai socialiniuose tinkluose pasidalijo skirtingomis nuomonėmis. Vienas rašė: „Jei ji taip jautriai reaguoja į kalbos turinį, turėjo paprašyti ją paskaityti prieš vestuves. Skamba, kad esate gera draugė, kuri labai stengėsi – suprantu jūsų nusivylimą.“
Kitas komentaras sakė: „Tiesą sakant, manau, kad šįkart palaikau nuotaką. Neturėjai minėti nieko iš jos praeities, o juo labiau – kalbėti apie jos finansus, kad ir juokaudama. Tai jos vestuvių diena.“