Vyro poelgis lėktuvo tualete žmoną paliko be žado: iki šiol negali su tuo susitaikyti

Tačiau ilgas skrydis porai ilgam įsimins dėl neigiamos patirties lėktuve.
Devynių valandų trukusio skrydžio metu vyras užsidėjo akių raištį ir įsipatoginęs ant pagalvės galutinai įsijautė į namų atmosferą, kai nusiavė batus ir kojines.
„Buvau apstulbusi, kai pamačiau, kaip jis dar ir nuėjo į tualetą – visiškai basas. Fui! Bijau bakterijų, pati tokiose vietose niekada nesu nusiavusi batų ar kojinių, neleisčiau sau vaikščioti po lėktuvą basai.
Suprantu, skrydis buvo toks ilgas, bet vis tiek man baisu, kad anksčiau nepastebėjau jo nešvaros. Dar blogiau, atvykus į viešbutį, jis atsisakė nusiprausti kojas prieš einant miegoti“, – bjaurėjosi ji.
Patyrusi patarimų rubrikos autorė Jane Green šiai išsigandusiai žmonai rekomendavo žmonai atvirai pasikalbėti su vyru apie savo „šleikštulį“, o ne kaupti nepasitenkinimą. Galbūt vėliau pora prisimins šį įvykį kaip smagų nuotykį.
„Pasikalbėkite su juo ir paaiškinkite, kad bijote bakterijų – kad jums iš tiesų kelia problemų tiek jo vaikščiojimas basomis po lėktuvą, tiek atsisakymas nusiprausti prieš atsigulant į švarią lovą.
Jis gali juoktis. Gali manyti, kad esate juokinga. Tačiau visos santuokos remiasi kompromisu. Jei jums tai iš tiesų baisu – atrodo, jog taip ir yra – jis turėtų jus išklausyti.
Žinoma, niekada negalime kito žmogaus elgesio, bet jeigu jo elgesys jus žeidžia, reikia rasti kompromisą. Galbūt jis galėtų turėti kojines, skirtas tik kelionėms lėktuvu?“ – „Mirror“ savo pastebėjimus rašė Jane Green.
