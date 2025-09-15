Prakalbo, kas vyksta Kauno darželiuose būrelių metu: „Oficialiai niekas nekalba“

„Esame vieno iš būrelių tiekėjų ir norime pasidalinti įžvalgomis bei patirtimi, kaip ši sistema atrodo iš vidaus. Šie metai išsiskiria ypatingu chaotiškumu — daugelį savo būrelių turėjome atidėti, nes niekas aiškiai nežino, ar ir kada bus galima juos organizuoti darželiuose. Vieni darželiai sako, kad iš Kauno miesto savivaldybės Švietimo skyrius gautos tik rekomendacijos, kad būrelių neturėti ir jie patys spręs, kaip elgtis. Kiti darželiai visiškai nieko nedaro ir laukia, kol bus pateiktas aiškus išaiškinimas. Ši nežinia kelia įtampą tiek paslaugų tiekėjams, tiek tėvams, tiek ir pačioms ugdymo įstaigoms“, – laišką pradėjo būrelio atstovai.
Anot jų, šiuo metu kiekviena darželio administracija pati sprendžia, ar leidžia būrelius, kokius būrelius leidžia ir kokiomis sąlygomis.
„Vieni darželiai būrelius draudžia visiškai, kiti — skatina ir įsileidžia kuo daugiau, o dalis užima neutralią, vidutinę poziciją. Tačiau pati atranka ir sprendimų priėmimo kriterijai nėra aiškiai reglamentuoti, todėl susidaro įspūdis, kad sprendimai priimami subjektyviai ir be bendrų taisyklių. Mes patys dirbame tik skaidriai ir atsakingai, todėl ypač jaučiame, kad į kai kuriuos darželius patekti būna labai sudėtinga, tarsi galioja nerašytos, neaiškios taisyklės, apie kurias oficialiai niekas nekalba“, – tikino jie.
Tiekėjai pabrėžė, jog dirba su keliomis ikimokyklinio ugdymo įstaigomis jau ne vienerius metus, orientuodamiesi tik į kokybišką paslaugų teikimą vaikams ir jų tėvams.
„Tačiau nuolat pastebime nelogiškumų: vienuose darželiuose leidžiama vesti būrelius rytais, kituose tai griežtai draudžiama. Esame girdėję ir apie atvejus, kai paslaugos darželio administracijai teikiamos nemokamai — tokia praktika kelia riziką piktnaudžiavimui ir „skatinimui“ pasirinkti vieną ar kitą tiekėją ne dėl kokybės, o dėl asmeninės naudos“, – aiškina kauniečiai.
Būrelio tiekėjų teigimu, įprastai su darželiais jie sudaro patalpų nuomos sutartis, tačiau yra pasitaikę atvejų, kai ikimokyklinės ugdymo įstaigos administracija nesiėmė formalumų, tad veiklą teko vykdyti be jokios sutarties. Jie pabrėžė, jog tai rodo esminę problemą – vieningos tvarkos ir atsakomybės trūkumą.
„Būreliai darželiuose yra puikus dalykas, tačiau jie turi būti organizuojami atsakingai ir kokybiškai. Deja, kartais matome, kad būrelius veda neparuošti jaunuoliai, dirbama su 20+ vaikų grupėmis, vyrauja chaosas, būrelių mokytojai keičiasi labai dažnai, o mokestis išlieka aukštas. Tėvai dažnai nežino, kokią realią paslaugos kokybę gauna jų vaikai — svarbu tik, kad „kažkas vyksta“. Skelbiama, kad būrelis trunka 30 minučių, tačiau grafikai sudėlioti be jokių pertraukų — vienas būrelis vedamas tiesiai po kito, o kur tuomet laikas nuvesti vaikus atgal į grupes ir iš grupių vėl pasiimti naują pamainą?“, – laiške dėsto būrelio organizatoriai.
Anot jų, tokia praktika kelia abejonių ne tik dėl realios užsiėmimų trukmės, tačiau ir jų kokybės.
„Kad ir kaip norėtume užtikrinti būrelio efektyvumą ir kokybę darželiuose, turime pripažinti, kad darželio būreliai niekada neatstos įprastinio būrelio už darželio ribų. Darželiuose užsiėmimų turinys būna mažesnis, grupės didesnės, o vaikų nusiteikimas — ne toks, kaip atėjus į specialiai tam skirtą aplinką, – tikina būrelio paslaugų tiekėjai, – Todėl jeigu tik yra galimybė, visada siūlome rinktis užsiėmimus už darželio ribų. Jeigu darželyje yra kokybiškas būrelis — tai puiku, bet jeigu tiekėjai yra neprofesionalūs ir jiems rūpi tik surinkti mokestį, o ne suteikti kokybišką paslaugą, toks būrelis tampa tik pasižaidimu, iš kurio vaikai gauna labai nedaug. Turime dalį vaikų, kurie kelis metus lankė būrelį darželyje, tačiau atėję į užsiėmimus pas mus neturi visiškai jokių žinių — kyla klausimas, ar tėvams buvo verta mokėti už tą būrelį?“.
Su naujienų portalo „Kas vyksta Kaune“ redakcija susiekę kauniečiai būrelių tiekėjai nurodė, jog pastebima ir kitų nerimą keliančių pavyzdžių – būrelių metu vaikams dalijami saldainiai ar guminukai.
„Net mūsų vaikas lankė sporto būrelį darželyje, kuriame dažnai gaudavo saldumynų. Kaip kokybiški paslaugų teikėjai galime paklausti: kaip sąžiningai konkuruoti su tiekėjais, kurie vaikus papirkinėja skanėstais? Natūralu, kad vaikas rinksis ten, kur gauna saldainių, o ne ten, kur jų nėra“, – rašoma laiške.
Anot jų, ši situacija reikalauja pokyčių: būtina įvesti aiškias ir vienodas taisykles visiems.
„Galėtų būti viešas sąrašas, kuriame prie kiekvieno darželio būtų nurodyta, kokie būreliai ten vyksta. Tai užtikrintų skaidrumą ir leistų tėvams atsakingai rinktis“, – aiškina būrelių tiekėjai.
Jie pažymi, jog dėl veiklų laikų pasirinkimų taip pat tvyro chaosas: vienur leidžiama tik po grupės laiko, kitur tik po vakarienės ar tik po 16 valandos.
„Tačiau tokia griežta riba dažnai neprasminga — pavyzdžiui, priešmokyklinukai beveik niekada nemiega pietų miego, todėl jie galėtų dalyvauti užsiėmimuose anksčiau, kol dar nepavargę“, – tikina kauniečiai.
Jie pabrėžia, jog jų tikslas – skatinti kokybišką, atsakingą ir skaidrią būrelių organizavimo praktiką, kuri būtų naudinga tiek vaikams, tiek jų tėvams, tiek ugdymo įstaigoms.
„Rašau iš patirties, nes mes dirbame su darželiais. Turėjome kitų mokytojų, dirbančių darželiuose ir kitose būreliuose bei esame tėvai, kurie renkasi būrelius darželyje“, – nurodoma laiško pabaigoje.
